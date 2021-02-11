Ааб: в этом году средняя пенсия по старости поднимется на 28-29 евро

В декабре прошлого года Рийгикогу принял закон, согласно которому с 1 апреля пенсия по старости поднимется в среднем на 20 евро.

Министр Ааб сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что к этому добавится еще восемь-девять евро, так что средний рост пенсии составит 28-29 евро.

«Напоминаю, что средние зарплаты практически не вырастут, так что благосостояние пенсионеров, по сравнению с получателями зарплат, станет чуть лучше или догонит их, поскольку в последние годы пенсии росли меньше средних зарплат», - отметил министр.