Связанный с Эстонией британец подозревается в глобальном мошенничестве на двух континентах

«Это или частично или полностью мошенническая схема, руководят которой, скорее всего, из Эстонии», - считает латвийский финансовый блоггер Кристапс Морс. Интерес к Iban Wallet проявляет и мексиканская госпрокуратура, которая расследует его деятельность как в Мексике, так и в Доминиканской Республике, и в случае признания вины операторам схемы, по мексиканским законам, может грозить реальное тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет.