Связанный с Эстонией британец подозревается в глобальном мошенничестве на двух континентах

«Это или частично или полностью мошенническая схема, руководят которой, скорее всего, из Эстонии», - считает латвийский финансовый блоггер Кристапс Морс. Интерес к Iban Wallet проявляет и мексиканская госпрокуратура, которая расследует его деятельность как в Мексике, так и в Доминиканской Республике, и в случае признания вины операторам схемы, по мексиканским законам, может грозить реальное тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет.
Администратором кредитного рынка Iban Wallet является зарегистрированная в Эстонии компания Tech Consultancy Management Partners OÜ, которую можно заподозрить в нелицензированных операциях, поскольку компания не получала ни одного разрешения от Финансовой инспекции или Бюро данных по отмыванию денег, но, тем не менее, сообщает, что привлекла десятки миллионов евро от инвесторов, и, насколько на данный момент известно, криминальное производство в Эстонии пока не возбуждено.
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