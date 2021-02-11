Галерея ⟩ Напавшего на главврача PERH приговорили к полутора месяцам тюрьмы

Подсудимый пошел на сделку с прокуратурой и признал себя виновным в нападении на Пеэпа Тальвинга, пишет Postimees. «Признаю себя виновным и сожалею о содеянном», - сказал Тоомас Эрм Уилсон по видеомосту.

В рамках согласительного производство его приговорили к шести месяцам тюрьмы, из которых реально отбыть придется полтора месяца. Оставшиеся 4,5 месяцев отбывать не надо, если в течение года подсудимый не совершит новое преступление.

С наказание согласились потерпевший, подсудимый и суд. Находившийся в зале суда Пеэп Тальвинг захотел видеть Уилсона без маски. «Я желаю видеть человека, напавшего на меня», - сказал Тальвинг, а Уилсон исполнил его просьбу.