IKEA в помощь ⟩ Готовимся к Дню влюбленных: сами себе повара и дизайнеры

По результатам опроса IKEA «Жизнь дома»*, 39% респондентов отметили, что в период пандемии стали чаще готовить дома. Когда приготовление еды становится рутиной, ужин дома уже не звучит так романтично. Однако у дизайнера IKEA Элийсе Таммекиви есть идеи, как с помощью небольших деталей создать праздничное настроение.

Красивая подача блюд – полдела

При правильной подаче даже обычная еда может выглядеть празднично. «Подайте сыр с джемом на красивой деревянной дощечке. Украсьте стол льняными или хлопковыми салфетками. В кувшин с водой можно положить горсть ягод и листья мяты – вид будет более праздничный. Красивые солонка и перечница тоже добавляют столу лоска», – советует Таммекиви.

Праздник можно создать и из того, что есть дома. Столовые приборы можно завернуть в тканевую салфетку и украсить веточками или цветами, или прикрепить открытку с признанием в любви – это уже поможет убежать от рутины и создать праздничное настроение.

ФОТО: Ikea

Для праздничного стола не нужна новая посуда. Достаточно просто творчески подойти к сочетанию посуды и скатерти: новыми акцентами могут быть бокалы или пара новых тарелок. «Для тех, кто любит минимализм и не хочет импровизировать с цветами, можно сочетать текстуры. Тарелки с более яркой текстурой в сочетании со стандартной домашней посудой. Подобные небольшие акценты помогут и сэкономить деньги, и создать неповторимый образ на столе», – предлагает специалист.

Для подачи блюд Таммекиви предлагает играть с разноцветной посудой. Однако если вы решите подавать еду в классической посуде, это всегда выигрышно. Белый фон подчеркивает цвет и текстуру блюда, более того, классические белые тарелки легко сочетать с другими элементами. Для тех, кто готов на более яркие решения, стоит учесть несколько отличных сочетаний.

ФОТО: Ikea

«Черные тарелки с зеленой или красной едой, например, песто или гаспачо, будет выглядеть ярко и красиво. Осьминоги, креветки и другие морепродукты отлично смотрятся на голубой тарелке», – уверяет Таммекиви.

Другой способ сделать стол более праздничным – обновить текстиль: «Текстиль может кардинально изменить общий образ. Например, при белой скатерти праздничное настроение появляется автоматически. Это классика на все времена. Однако в современном интерьере можно обойтись и вовсе без скатерти: дорожка или салфетка под тарелку всего за пару евро обновит образ вашего стола. Если у вас тарелки одного цвета, вы можете выбирать узорчатый фон», – говорит дизайнер IKEA.

Искусство на тарелке: каждый из нас артист

Важно, чтобы блюдо выглядело привлекательно, ведь это не только поднимет аппетит, но и создаст праздничную атмосферу. Вы наверняка заметили, что, ужиная в ресторане, где блюдо подано очень изысканно, вы пробуете его аккуратнее, наслаждаетесь, и общее впечатление создается особенное. Каждый может создать искусство на тарелке – дизайнер IKEA делится своими советами.

ФОТО: Ikea

«Рекомендуется располагать блюдо по центру тарелки – необходимо оставить свободными края. Импровизируйте со слоями: еду можно класть слоями один на другой. Соус лучше подавать в отдельной емкости, чтобы не испортить общий образ блюда», – говорит Таммекиви.

Дизайнер отмечает, что не стоит переусердствовать с симметрией на тарелке. Расположение еды – словно картина, где есть место импровизации – экспериментируйте с цветами, текстурами и не забудьте украсить ваше блюдо с помощью трав, ягод или семян.

Романтическая атмосфера

Чтобы праздничный ужин запомнился надолго, стоит создать романтическую атмосферу, где освещение играет важную роль.

ФОТО: Ikea

«В ресторане всегда царит приглушенный романтический свет. Забудьте об основном освещении в комнате и воспользуйтесь свечами разных цветов и размеров, LED свечами, гирляндами, настольными светильниками – всем что создаст атмосферу романтики и уюта. Вы можете осветить несколько уголков комнаты», – предлагает Таммекиви. Дизайнер подчеркивает, что даже если свидание проходит дома, не стоит забывать о красивой и праздничной одежде, ведь повод прекрасный – День всех влюбленных.