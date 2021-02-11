IKEA в помощь ⟩ Готовимся к Дню влюбленных: сами себе повара и дизайнеры

В этом году День святого Валентина будет отличаться, особенно для тех, кто привык в этот день ходить в ресторан на долгий и неспешный ужин. В этом году этот день многим придется отпраздновать дом. Устройте домашнее свидание – у дизайнера IKEA есть несколько идей, как убежать от рутины и создать ощущение ресторана у себя дома.
По результатам опроса IKEA «Жизнь дома»*, 39% респондентов отметили, что в период пандемии стали чаще готовить дома. Когда приготовление еды становится рутиной, ужин дома уже не звучит так романтично. Однако у дизайнера IKEA Элийсе Таммекиви есть идеи, как с помощью небольших деталей создать праздничное настроение.
Красивая подача блюд – полдела
При правильной подаче даже обычная еда может выглядеть празднично. «Подайте сыр с джемом на красивой деревянной дощечке. Украсьте стол льняными или хлопковыми салфетками. В кувшин с водой можно положить горсть ягод и листья мяты – вид будет более праздничный. Красивые солонка и перечница тоже добавляют столу лоска», – советует Таммекиви.
Праздник можно создать и из того, что есть дома. Столовые приборы можно завернуть в тканевую салфетку и украсить веточками или цветами, или прикрепить открытку с признанием в любви – это уже поможет убежать от рутины и создать праздничное настроение.
Для праздничного стола не нужна новая посуда. Достаточно просто творчески подойти к сочетанию посуды и скатерти: новыми акцентами могут быть бокалы или пара новых тарелок. «Для тех, кто любит минимализм и не хочет импровизировать с цветами, можно сочетать текстуры. Тарелки с более яркой текстурой в сочетании со стандартной домашней посудой. Подобные небольшие акценты помогут и сэкономить деньги, и создать неповторимый образ на столе», – предлагает специалист.
Для подачи блюд Таммекиви предлагает играть с разноцветной посудой. Однако если вы решите подавать еду в классической посуде, это всегда выигрышно. Белый фон подчеркивает цвет и текстуру блюда, более того, классические белые тарелки легко сочетать с другими элементами. Для тех, кто готов на более яркие решения, стоит учесть несколько отличных сочетаний.
«Черные тарелки с зеленой или красной едой, например, песто или гаспачо, будет выглядеть ярко и красиво. Осьминоги, креветки и другие морепродукты отлично смотрятся на голубой тарелке», – уверяет Таммекиви.
Другой способ сделать стол более праздничным – обновить текстиль: «Текстиль может кардинально изменить общий образ. Например, при белой скатерти праздничное настроение появляется автоматически. Это классика на все времена. Однако в современном интерьере можно обойтись и вовсе без скатерти: дорожка или салфетка под тарелку всего за пару евро обновит образ вашего стола. Если у вас тарелки одного цвета, вы можете выбирать узорчатый фон», – говорит дизайнер IKEA.
Искусство на тарелке: каждый из нас артист
Важно, чтобы блюдо выглядело привлекательно, ведь это не только поднимет аппетит, но и создаст праздничную атмосферу. Вы наверняка заметили, что, ужиная в ресторане, где блюдо подано очень изысканно, вы пробуете его аккуратнее, наслаждаетесь, и общее впечатление создается особенное. Каждый может создать искусство на тарелке – дизайнер IKEA делится своими советами.
«Рекомендуется располагать блюдо по центру тарелки – необходимо оставить свободными края. Импровизируйте со слоями: еду можно класть слоями один на другой. Соус лучше подавать в отдельной емкости, чтобы не испортить общий образ блюда», – говорит Таммекиви.
Дизайнер отмечает, что не стоит переусердствовать с симметрией на тарелке. Расположение еды – словно картина, где есть место импровизации – экспериментируйте с цветами, текстурами и не забудьте украсить ваше блюдо с помощью трав, ягод или семян.
Романтическая атмосфера
Чтобы праздничный ужин запомнился надолго, стоит создать романтическую атмосферу, где освещение играет важную роль.
«В ресторане всегда царит приглушенный романтический свет. Забудьте об основном освещении в комнате и воспользуйтесь свечами разных цветов и размеров, LED свечами, гирляндами, настольными светильниками – всем что создаст атмосферу романтики и уюта. Вы можете осветить несколько уголков комнаты», – предлагает Таммекиви. Дизайнер подчеркивает, что даже если свидание проходит дома, не стоит забывать о красивой и праздничной одежде, ведь повод прекрасный – День всех влюбленных.
*Опрос IKEA в рамках мирового исследования «Жизнь дома» направлен на изучение жизни людей дома и наиболее часто встречающихся проблем. Опрос «Жизнь дома» 2020, проходил в июле-августе 2020 года, и в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии.