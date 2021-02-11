Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста Эстонии

Опубликованный в ноябре прошлого года осенний экономический прогноз Еврокомиссии предусматривал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в этом году выростет на 3,4 процента, а в прошлом году снизится на 4,6 процента.

Согласно зимнему экономическому прогнозу на 2021 год, ВВП Эстонии в прошлом году снизился примерно на 3 процента, что меньше, чем в большинстве стран-участниц, сообщила в четверг BNS пресс-служба представительства Еврокомиссии в Эстонии. По оценке Еврокомиссии, частное потребление и экспорт оказались в условиях кризиса достаточно устойчивыми.

Безработица выросла в основном в наиболее затронутых ограничениями COVID-19 секторах — в гостиничном секторе и на предприятиях общественного питания. Но поскольку осенние ограничения были мягче весенних, влияние на ВВП также оказалось меньше, чем опасались.

Если в случае постепенного снижения ограничений ожидается, что в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,6 процента, то в 2022 году восстановление должно ускориться, и рост ВВП должен достичь 4 процентов. Основными факторами роста являются частное потребление и инвестиции, поскольку финансовое положение домохозяйств несмотря на кризис остается относительно хорошим.

Инфляция, которая также была в 2020 году отчасти и негативной, а по итогам года составила 0,6 процента, останется в 2021 году из-за спада на рынке труда чуть выше 1 процента, но на 2022 год Еврокомиссия прогнозирует рост инфляции более чем на 2 процента из-за роста частного потребления и повышения акцизов на топливо.

По прогнозам, экономика еврозоны и в 2021, и в 2022 году вырастет на 3,8 процента, экономика Европейского союза (ЕС) - на 3,7 процента в 2021 году и на 3,9 процента в 2022 году. В то же время ожидается, что экономики еврозоны и ЕС достигнут докризисной производительности раньше, чем прогнозировалось в экономическом прогнозе на осень 2020 года, в основном из-за более быстрого, чем ожидалось, роста во второй половине 2021 и 2022 годов.

Начавшая быстро восстанавливаться в третьем квартале 2020 года экономическая активность снова спала в четвертом квартале, поскольку для борьбы со второй волной пандемии были вновь введены ограничения. По оценкам ЕС, пока эти меры остаются в силе, экономика ЕС и еврозоны в первом квартале 2021 года продолжит спад.

Экономический рост должен восстановиться весной и летом по мере расширения вакцинации и постепенной отмены ограничений. Инфляция в ерозоне по прогнозам вырастет с 0,3 в 2020 году до 1,4 процента в 2021 году, а затем несколько снизится до 1,3 процента в 2022 году; в 2021 году показатель временно вырастет из-за инфляции энергоносителей и налоговых корректировок, особенно в Германии, а также из-за узких мест в цепочке поставок, неспособных удовлетворить спрос на возобновляемые источники энергии. В 2022 году, когда будут налажены цепочки поставок и исчезнут эффекты инфляции энергии, инфляция должна снова замедлиться.

По данным Еврокомиссии, экономическое влияние пандемии по-прежнему будет неравномерным в государствах-членах, а темпы восстановления также будут различными.

Зимний экономический прогноз на 2021 год актуализирует представленный в ноябре 2020 года экономический прогноз.

Точность прогноза зависит от двух важных технических связанных с пандемией предпосылок. Во-первых, предполагается, что после значительного ужесточения ограничений в четвертом квартале 2020 года в первом квартале 2021 года строгие ограничения сохранятся. Прогноз предполагает, что ограничения будут к концу второго квартала ослабляться постепенно, а затем во второй половине года с расширением вакцинации более заметно. Во-вторых, ожидается, что к концу 2021 года ограничения станут минимальными, а в 2022 году будут применяться только целевые отраслевые ограничения.