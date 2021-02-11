Чт, 11.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • До и после: разве современный ремонт - единственный выход для обновления исторического здания?
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До и после: разве современный ремонт - единственный выход для обновления исторического здания?

ФОТО: www.contemporist.com

Обычно при ремонте исторических зданий их уникальные своеобразные детали сохраняются как снаружи, так и внутри. Этот же дом подвергся тотальной переделке. Не кажется ли вам, что до ремонта он выглядел лучше? - спрашивает Kodustiil

Этот дом XIX века в Лондоне имеет историческую ценность. Его фасаду соответствует и интерьер, однако владельцы решили подвергнуть его обновлению, и теперь старый дом стал выглядеть по-новому, пишет Contemporist.

Появились лакированные поверхности и сверхсовременные удобства, в кухне бьет по глазам ярко-синий фартук, а высокие барные стулья совсем не сочетаются в остальной мебелью. Даже гостиная приобрела новый современный светло-серый цвет. 

ФОТО: www.contemporist.com

Веранда, выходящая в сад и бывшая когда-то самым романтическим местом в доме, превратилась в стеклянный кубик в толстой черной раме. 

ФОТО: www.contemporist.com

Больше фотографий находятся ЗДЕСЬ. Вам нравится такой ремонт? 

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