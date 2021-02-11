Министр Сутть: нынешняя бизнес-модель Eesti Post нежизнеспособна

Тоомас Каск: Ваш предшественник, министр Рауль Сием, охарактеризовал деятельность Eesti Post как неэффективную. Вы с ним согласны?

Андрес Сутть: В пятницу я встречусь с советом и правлением Eesti Post и выясню, как они видят ситуацию.

Для меня Eesti Post - это часть последней мили. Пока есть люди, желающие получать в почтовый ящик газету или почту, должна быть работающая служба. Если говорить об универсальной почтовой услуге, это бизнес с растущими расходами на сокращающемся рынке. Важно взглянуть на эту бизнес-модель, чтобы увидеть, что можно сделать более эффективно, какой стандарт обслуживания мы установим и сколько это будет стоить государству.

Вторая тема - это то, что Eesti Post делает как поставщик услуги свободного рынка: конкурирует в сфере посылок и других услуг. Я хочу обсудить с советом и правлением Eesti Post, что такое Eesti Post, чего мы хотим и в чем будем нуждаться через пять или десять лет. И в соответствии с этим сделать выбор и инвестиции.

Тоомас Каск: Eesti Post по-прежнему предлагает услуги национального значения. Жители сельской местности тоже должны получать письмо вовремя. Проблема сегодня в том, что у нас не хватает денег на деятельность Eesti Post?

Сутть: Эта услуга явно нуждается в дотациях, если мы говорим об универсальной почтовой услуге. Это коммерчески невыгодная модель. Действительно, эта услуга является частью присутствия государства и должна предоставляться максимально эффективно. Думаю, это со временем изменится. Возможно, часть физических почтовых отделений смогут заменить умные посылочные автоматы, которые не только доставляют и получают посылки, но и предлагают другие варианты. Эти идеи еще предстоит обсудить и разработать жизнеспособную бизнес-модель. Также необходимо решить, можно ли приватизировать действующую на свободном рынке часть Eesti Post.

Каск: То есть, сегодняшняя бизнес-модель уже не работает?