Сеть 5G необходима нам как снегоуборочный ковш

Образно говоря, обусловленный вирусом кризис оказался таким же неожиданным, как приход зимы… Когда после первого обильного снегопада обнаруживается, что в подвале нет снегоуборочной лопаты, ведь она была не нужна последние несколько лет. Онлайн-конференции и запуск дистанционного обучения для многих людей оказались такими же сложными, как маневрирование по засыпанным снегом улицам.

Вирус повысил спрос на скоростное интернет-соединение. Снег идет каждый день, и всем становится ясно, что одной лишь лопаты недостаточно. По части интернет-соединения мы окажемся в такой же ситуации, когда в один прекрасный момент возможностей сети 4G будет недостаточно даже для удовлетворения самых элементарных потребностей, не говоря уже о беспилотных автомобилях и прочих крутых новшествах, о которых мы слышим каждый раз, когда речь заходит о 5G. Для борьбы со снегом нам нужен реальный снегоуборочный ковш, а для передачи данных – сеть 5G.

В неравном положении оказались, прежде всего, жители небольших населенных пунктов и сельские жители, где качество интернет-соединения находится на более низком уровне, чем в крупных городах. Люди привыкли к тому, что телевизионная картинка может замирать, а телефон не всегда может получить хорошее покрытие от сети. Эти неудобства прежде не особенно сильно сказывались на работе и воспитании детей, но потом наступил обусловленный вирусом кризис. Можно ли говорить об успешности дистанционного обучения и онлайн-конференций, если даже скачивание и загрузка обычных документов порой становятся задачей для самых терпеливых.

5G начинается там, где заканчивается оптоволоконный кабель

В Эстонии с быстрым интернетом связывают миллионные инвестиции в оптоволоконный кабель. Основное направление – крупные населенные пункты, a менее заселенные территории получают свое соединение с опозданием или не получают совсем.

Подключение к каждому дому оптического кабеля, к сожалению, стоит настолько дорого, что даже в городе и его окрестностях является сложной задачей, а в сельских регионах это становится невыполнимой миссией. Когда хутор находится всего в нескольких сотнях метров от основной сети, а подключение стоит тысячи евро или, в некоторых случаях, даже более десяти тысяч евро, это приводит в отчаяние.

Именно в таких ситуациях на помощь приходит 5G. Телекоммуникационные предприятия могут проводить оптическую магистраль по основным трассам, но для прокладки так называемой последней мили лучше подходит уже сеть 5G, основная цель которой в сельском регионе заключается в обеспечении домашней широкополосной связи.