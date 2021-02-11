Сеть 5G необходима нам как снегоуборочный ковш

Большинство технологичных новшеств с приставкой «смарт» очень чувствительны к такому параметру как Latency (время задержки). Если время задержки в случае 4G составляет десятки миллисекунд, то время задержки в случае 5G можно свести к одной миллисекунде. Можно сказать, что если 4G разрешает проблемы общения между людьми, то технология 5G уже способна решать проблемы общения как между людьми, так и между устройствами.
Что сеть 5G может дать сельским регионам?
Следует уточнить, что сеть 5G в городе и в сельской местности может функционировать немного по-разному. По сравнению с технологией 4G для технологии 5G используются более высокие частоты, в том числе частоты миллиметрового диапазона, у которых есть один существенный недостаток – меньшая зона покрытия. Возможным решением этой проблемы может стать развертывание 5G-сетей в сельской местности на более низких частотах, что немного снизит максимальную скорость, но позволит сохранить малую задержку.
Предполагается, что сети с малой задержкой подарят сельскому хозяйству новые перспективы и технологичный прорыв. Как вариант, владельцы хуторов получат возможность пользоваться дистанционно управляемым оборудованием, что позволит увеличить урожай. Высокая пропускная способность также позволит хуторам устанавливать датчики, которые могут собирать данные о работе машин, а также незамедлительно реагировать на нежелательные изменения.
Использование в сельском хозяйстве 5G-дронов – не научная фантастика, а новая реальность. Камера, установленная на дроне, позволяет с высоты птичьего полета анализировать состояние сельскохозяйственных культур или определять местонахождение скота на пастбищах. Также ожидается повышенный интерес к автономным тракторам, эффективность которых в полеводстве, с точки зрения народного хозяйства, может оказаться даже выше, чем в случае появления беспилотных автомобилей на городских улицах.
В Эстонии внедрение 5G омрачает то обстоятельство, что мы года на два отстаем от более развитого мира. Телефоны с функцией поддержки 5G уже есть в продаже, но в Эстонии скоростным мобильным интернетом можно пользоваться всего в паре мест.
В мире сейчас производится около 150 различных моделей смартфонов и более 40 моделей роутеров, предназначенных для домашнего пользования, которые поддерживают 5G. Передачу данных с использованием 5G развивают 18 государств Европейского союза, а всего этим занимаются 46 телекоммуникационных предприятий. Эстония пока не входит в число этих государств.
Примерно треть населения, то есть примерно 1,6 миллиона человек из нашего ближайшего соседского государства Финляндии имеют доступ к сети 5G. Китай, конечно, намного больше и дальше, но в этой стране услугами 5G ежедневно пользуются примерно 150 миллионов человек.
Хочется надеяться, что правительство вскоре вынесет постановление по части безопасности телекоммуникационных сетей, и это позволит, наконец, объявить в Эстонии аукцион частот 5G. Тогда мы сможем вернуться в ряды стран, успешно развивающихся в технологическом плане.