Чт, 11.02.2021
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Калле Лаанет
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Сеть 5G необходима нам как снегоуборочный ковш

  • Возросший спрос на скоростной интернет как данность в условиях кризиса
  • 5G поможет там, где установка оптического соединения затруднена
  • Жители сельской местности получат быструю и эффективную услугу
Сергей Лисеенко ФОТО: личный архив

Функциональные возможности сетей мобильной связи для нас особенно важны сейчас, когда из-за вируса людям приходится работать и учиться дома. Хотя уже много было сказано об успешно проводимых через компьютер собраниях и школьных уроках, кризис обозначил те проблемные места, на которые раньше не обращалось должного внимания.

Образно говоря, обусловленный вирусом кризис оказался таким же неожиданным, как приход зимы… Когда после первого обильного снегопада обнаруживается, что в подвале нет снегоуборочной лопаты, ведь она была не нужна последние несколько лет. Онлайн-конференции и запуск дистанционного обучения для многих людей оказались такими же сложными, как маневрирование по засыпанным снегом улицам.

Вирус повысил спрос на скоростное интернет-соединение. Снег идет каждый день, и всем становится ясно, что одной лишь лопаты недостаточно. По части интернет-соединения мы окажемся в такой же ситуации, когда в один прекрасный момент возможностей сети 4G будет недостаточно даже для удовлетворения самых элементарных потребностей, не говоря уже о беспилотных автомобилях и прочих крутых новшествах, о которых мы слышим каждый раз, когда речь заходит о 5G. Для борьбы со снегом нам нужен реальный снегоуборочный ковш, а для передачи данных – сеть 5G.

В неравном положении оказались, прежде всего, жители небольших населенных пунктов и сельские жители, где качество интернет-соединения находится на более низком уровне, чем в крупных городах. Люди привыкли к тому, что телевизионная картинка может замирать, а телефон не всегда может получить хорошее покрытие от сети. Эти неудобства прежде не особенно сильно сказывались на работе и воспитании детей, но потом наступил обусловленный вирусом кризис. Можно ли говорить об успешности дистанционного обучения и онлайн-конференций, если даже скачивание и загрузка обычных документов порой становятся задачей для самых терпеливых.

5G начинается там, где заканчивается оптоволоконный кабель

В Эстонии с быстрым интернетом связывают миллионные инвестиции в оптоволоконный кабель. Основное направление – крупные населенные пункты, a менее заселенные территории получают свое соединение с опозданием или не получают совсем.

Подключение к каждому дому оптического кабеля, к сожалению, стоит настолько дорого, что даже в городе и его окрестностях является сложной задачей, а в сельских регионах это становится невыполнимой миссией. Когда хутор находится всего в нескольких сотнях метров от основной сети, а подключение стоит тысячи евро или, в некоторых случаях, даже более десяти тысяч евро, это приводит в отчаяние.

Именно в таких ситуациях на помощь приходит 5G. Телекоммуникационные предприятия могут проводить оптическую магистраль по основным трассам, но для прокладки так называемой последней мили лучше подходит уже сеть 5G, основная цель которой в сельском регионе заключается в обеспечении домашней широкополосной связи.

По сути, 5G не отличается от уже привычной нам сети 4G. Но она позволяет передавать данные в 10-100 раз быстрее, чем прежде. Если мы говорим исключительно о широкополосном интернете, то перед 5G не стоит задача заменить используемую на данный момент сеть 4G, а дать столь необходимые дополнительные объем и мощность, чтобы у большего числа людей имелось подключение более высокого качества.

Большинство технологичных новшеств с приставкой «смарт» очень чувствительны к такому параметру как Latency (время задержки). Если время задержки в случае 4G составляет десятки миллисекунд, то время задержки в случае 5G можно свести к одной миллисекунде. Можно сказать, что если 4G разрешает проблемы общения между людьми, то технология 5G уже способна решать проблемы общения как между людьми, так и между устройствами.

Что сеть 5G может дать сельским регионам?

Следует уточнить, что сеть 5G в городе и в сельской местности может функционировать немного по-разному. По сравнению с технологией 4G для технологии 5G используются более высокие частоты, в том числе частоты миллиметрового диапазона, у которых есть один существенный недостаток – меньшая зона покрытия. Возможным решением этой проблемы может стать развертывание 5G-сетей в сельской местности на более низких частотах, что немного снизит максимальную скорость, но позволит сохранить малую задержку.

Предполагается, что сети с малой задержкой подарят сельскому хозяйству новые перспективы и технологичный прорыв. Как вариант, владельцы хуторов получат возможность пользоваться дистанционно управляемым оборудованием, что позволит увеличить урожай. Высокая пропускная способность также позволит хуторам устанавливать датчики, которые могут собирать данные о работе машин, а также незамедлительно реагировать на нежелательные изменения.

Использование в сельском хозяйстве 5G-дронов – не научная фантастика, а новая реальность. Камера, установленная на дроне, позволяет с высоты птичьего полета анализировать состояние сельскохозяйственных культур или определять местонахождение скота на пастбищах. Также ожидается повышенный интерес к автономным тракторам, эффективность которых в полеводстве, с точки зрения народного хозяйства, может оказаться даже выше, чем в случае появления беспилотных автомобилей на городских улицах.

В Эстонии внедрение 5G омрачает то обстоятельство, что мы года на два отстаем от более развитого мира. Телефоны с функцией поддержки 5G уже есть в продаже, но в Эстонии скоростным мобильным интернетом можно пользоваться всего в паре мест.

В мире сейчас производится около 150 различных моделей смартфонов и более 40 моделей роутеров, предназначенных для домашнего пользования, которые поддерживают 5G. Передачу данных с использованием 5G развивают 18 государств Европейского союза, а всего этим занимаются 46 телекоммуникационных предприятий. Эстония пока не входит в число этих государств.

Примерно треть населения, то есть примерно 1,6 миллиона человек из нашего ближайшего соседского государства Финляндии имеют доступ к сети 5G. Китай, конечно, намного больше и дальше, но в этой стране услугами 5G ежедневно пользуются примерно 150 миллионов человек.

Хочется надеяться, что правительство вскоре вынесет постановление по части безопасности телекоммуникационных сетей, и это позволит, наконец, объявить в Эстонии аукцион частот 5G. Тогда мы сможем вернуться в ряды стран, успешно развивающихся в технологическом плане.

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