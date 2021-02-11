В столичном парке разлили подозрительное вещество. В соцсетях подозревают, что это крысиный яд

Обеспокоенный житель Мустамяэ обратился к МуПо через социальные сети, отправив фотографию разлитого на снегу у остановки Lepistiku вещества розового цвета, внешне похожего на крысиный яд.

По словам главного инспектора Муниципальной полиции по району Мустамяэ Пильви Метс, район быстро отреагировал на ситуацию, и загрязнение было устранено.

Подозрительное вещество на снегу ФОТО: Муниципальная полиция

Ситуация в парке Лепистику вот уже несколько недель остается напряженной, потому что многие владельцы собак считают, что в зимних условиях убирать за домашними животными не нужно. Скорее, собачьи экскременты вываливались прямо на свежий снег. Теперь, когда новый снег не выпадает, картина начинает становиться относительно некрасивой и, вероятно, гуляющие в парке выразили своего рода протест против этого», - прокомментироваал Метс.