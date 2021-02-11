Чт, 11.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В столичном парке разлили подозрительное вещество. В соцсетях подозревают, что это крысиный яд
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В столичном парке разлили подозрительное вещество. В соцсетях подозревают, что это крысиный яд

Подозрительное вещество на снегу ФОТО: Таллиннская муниципальная полиция

Из парка Лепистику в таллиннском районе Мустамяэ было вывезено значительное количество подозрительного вещества.  В соцсетях подозревают, что это мог быть крысиный яд.

Обеспокоенный житель Мустамяэ обратился к МуПо через социальные сети, отправив фотографию разлитого на снегу у остановки Lepistiku вещества розового цвета, внешне похожего на крысиный яд.

По словам главного инспектора Муниципальной полиции по району Мустамяэ Пильви Метс, район быстро отреагировал на ситуацию, и загрязнение было устранено. 

Подозрительное вещество на снегу ФОТО: Муниципальная полиция

Ситуация в парке Лепистику вот уже несколько недель остается напряженной, потому что многие владельцы собак считают, что в зимних условиях убирать за домашними животными не нужно. Скорее, собачьи экскременты вываливались прямо на свежий снег. Теперь, когда новый снег не выпадает, картина начинает становиться относительно некрасивой и, вероятно, гуляющие в парке выразили своего рода протест против этого», - прокомментироваал Метс.

Она добавила, что это, конечно, недопустимое поведение."Мы призываем всех владельцев собак убирать за своим любимцем, это снимет напряженность в обществе, и подобных протестов не будет. Мы благодарим внимательного жителя Мустамяэ, который через социальные сети обратился к МуПо с подозрением".

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