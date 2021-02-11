В столичном парке разлили подозрительное вещество. В соцсетях подозревают, что это крысиный яд

Из парка Лепистику в таллиннском районе Мустамяэ было вывезено значительное количество подозрительного вещества. В соцсетях подозревают, что это мог быть крысиный яд.
Обеспокоенный житель Мустамяэ обратился к МуПо через социальные сети, отправив фотографию разлитого на снегу у остановки Lepistiku вещества розового цвета, внешне похожего на крысиный яд.
По словам главного инспектора Муниципальной полиции по району Мустамяэ Пильви Метс, район быстро отреагировал на ситуацию, и загрязнение было устранено.
Ситуация в парке Лепистику вот уже несколько недель остается напряженной, потому что многие владельцы собак считают, что в зимних условиях убирать за домашними животными не нужно. Скорее, собачьи экскременты вываливались прямо на свежий снег. Теперь, когда новый снег не выпадает, картина начинает становиться относительно некрасивой и, вероятно, гуляющие в парке выразили своего рода протест против этого», - прокомментироваал Метс.
Она добавила, что это, конечно, недопустимое поведение."Мы призываем всех владельцев собак убирать за своим любимцем, это снимет напряженность в обществе, и подобных протестов не будет. Мы благодарим внимательного жителя Мустамяэ, который через социальные сети обратился к МуПо с подозрением".