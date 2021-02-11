Видео ⟩ Тальвинг: «Я готов простить нападавшего»

Тальвинг отметил, что шесть месяцев лишения свободы, полтора из которых нужно отбыть в тюрьме реально — это адекватное наказание за содеянное. На вопрос, почему он попросил обвиняемого снять маску, доктор ответил, что хотел запомнить человека, который на него напал. Между тем, Тальвинг утверждает, что никогда прежде ним не сталкивался, но в его утверждения, что тот перепутал и хотел напасть на другого врача, он не особо верит.

Корреспондент поинтересовался, как себя чувствуют члены научного совета, возникли ли опасения за свою безопасность, Тальвинг сказал, что все получили контакт полиции, по которому можно связаться в случае возникновения опасности или малейших подозрений: «Но у меня лично появилась определенная паранойа, несколько раз обхожу машину, оглядываюсь, не нападет ли кто-то еще».

Несмотря ни на что врач готов простить своего обидчика: «Нужно жить дальше. Наказание адекватное, это было соглашением всех сторон. Да, я готов его простить».