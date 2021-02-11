«Не допустить дестабилизации»: перед акцией с фонариками силовые ведомства пригрозили россиянам ответственностью

«МВД России готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах. Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности. Во избежание конфликтов рекомендуем руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», - говорится в сообщении МВД.

Следственный комитет Российской Федерации также предупредил об ответственности за проведение несанкционированных акций. Как сообщается на сайте ведомства, участие в подобных мероприятиях «влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности».

«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», - говорится в сообщении СК.

Также отмечается, что присутствие детей и подростков на подобных несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям «следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности».

Аналогичное предупреждение опубликовала в Telegram Генеральная прокуратура.

«Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Генпрокуратура также пригрозила административной ответственностью за неудаление с сайтов призывов «к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам» и уголовной ответственностью - за публикацию в Сети призывов к массовым беспорядкам и участие в них.

9 февраля руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста. 14 февраля в 20:00 жителям больших городов предлагается выйти в свой двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и постоять несколько минут. Предполагается, что акция продлится 15 минут.

«Идею акции нам подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда. А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив 31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками», - пояснил Волков. Он напомнил, что ответом на акции 23 и 31 января была «беспрецедентная волна насилия и репрессий», были задержаны в общей сложности около 12 тысяч человек.

На следующий день после этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с речью, где приравнял потенциальных участников акции «к действиям перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».