Коронавирус отправил еще две школы на дистанционное обучение

Сангернебо сообщил, что за последние две недели в волости появилось 15 инфицированных. «Учитывая небольшой размер волости Ныо, любое число больше нуля на самом деле очень плохо», - констатировал он.

Директор основной школы Ныо Илона Тарс сообщила, что в соответствии с решением Департамента здоровья наложен запрет на посещение основной школы, и школьные помещения временно закрыты с сегодняшнего дня до 19 февраля. Она пояснила, что в школе был зараженный коронавирусом учеником, который находился в школе во время инфекционно опасного периода, у него было много близкоконтактных.

«Есть большой риск дальнейшего распространения инфекции», - отметила она. В настоящее время школа занимается картографированием близкоконтактных. Школьные каникулы начнутся 22 февраля, и Сангернебо выразил надежду, что после этого в марте можно будет вернуться к нормальной учебной работе.

Ныоская реальная гимназия переходит на дистанционное обучение с восьмого февраля. Директор Яанус Ярвеоя отметил, что в школе выявлено более пяти инфицированных. По словам Ярвеоя, были инфицированы ученики нескольких классов, есть контакты в общежитии.

Здания гимназии закрыты и передвижение в них запрещено. По словам Ярвеоя, вся школа находится на дистанционном обучении, потому что если более двух третей учеников и половины учителей не могут ходить в школу, другим делать это также нецелесообразно.