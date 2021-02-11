Оппозиция в горсобрании Таллинна намерена выразить недоверие вице-мэру Кландорфу

В пояснительной записке к проекту решения о выражении недоверия отмечается, что причиной внесения заявления являются многочисленные случаи надменного отношения столичной мэрии к проблемам горожан и неудовлетворительная работа нынешней таллиннской власти, сообщил пресс-секретарь Социал-демократической партии Кирилл Клаус.

2 февраля новостная программа Reporter на Kanal 2 показала сюжет о пожилой женщине, которая из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась из-за этого в тяжелой ситуации. В этой же передаче за комментарием обратились к вице-мэру Калле Кландорфу, который отвечает за коммунальную сферу Таллинна. Кландорф заявил, что со столичными улицами все хорошо и посоветовал пожилой женщине, попавшей в снежный плен, ездить по делам на такси.

"Бессердечность и равнодушие по отношению к более слабым не подобают руководителям столицы Эстонии. Город обязан обеспечить всем таллиннцам возможность пользоваться публичным пространством. Особенно это касается пожилых, а также родителей маленьких детей и людей с особыми потребностями. Улицы Таллинна сейчас не выглядят так, как должны выглядеть улицы современной европейской столицы", - отмечается в пресс-релизе соцдемов.

По их оценке, желание таллиннского вице-мэра Кландорфа свалить ответственность на частных собственников или на пожилую женщину является безответственным.