Галерея ⟩ На популярном пляже снесли экскаватором старый павильон

Чтобы разрушить желто-голубой пляжный дом, потребовалась помощь экскаватора. Прежде чем здание рухнуло под тяжестью экскаваторного ковш, строители столкнулись с неожиданностью.

«К моему удивлению, в дом ввели два электрических кабеля, о которых никто ничего не знал. Пришлось искать способ отключить в доме ток», - объяснил руководитель проекта.

Строительные работы на набережной одного из самых популярных и крупных пляжей Эстонии на какое-то время закроют часть набережной, прилегающую к продлению улицы Сиде. Тем, кто привык гулять по пляжу зимой, в ближайшее время придется добираться до моря другими дорогами.

Строительные работы не препятствуют доступу к пешей тропе со смотровой площадкой, которая находится на прибрежном лугу, но парковка в конце улицы Сиде закрыта для жителей, чтобы строители могли держать там технику и строительные материалы.

Пока, впрочем, на пляже можно гулять по песчаной дорожке на краю парковки возле Tervise Paradiis. Однако, когда этап строительства дойдет до автостоянки, такая возможность временно исчезает - асфальтовая дорога заменит песчаную дорожку.