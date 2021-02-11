Чт, 11.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Галерея ⟩ На популярном пляже снесли экскаватором старый павильон

Если сначала в ходе реконструкции пярнуского пляжного променада рабочие снесли деревянные платформы , то сегодня начался снос пляжного павильона в форме полумесяца, пишет Pärnu Postimees.

Чтобы разрушить желто-голубой пляжный дом, потребовалась помощь экскаватора. Прежде чем здание рухнуло под тяжестью экскаваторного ковш, строители столкнулись с неожиданностью. 

«К моему удивлению, в дом ввели два электрических кабеля, о которых никто ничего не знал. Пришлось искать способ отключить в доме ток», - объяснил руководитель проекта. 

Строительные работы на набережной одного из самых популярных и крупных пляжей Эстонии на какое-то время закроют часть набережной, прилегающую к продлению улицы Сиде. Тем, кто привык гулять по пляжу зимой, в ближайшее время придется добираться до моря другими дорогами. 

Строительные работы не препятствуют доступу к пешей тропе со смотровой площадкой, которая находится на прибрежном лугу, но парковка в конце улицы Сиде закрыта для жителей, чтобы строители могли держать там технику и строительные материалы.

Пока, впрочем, на пляже можно гулять по песчаной дорожке на краю парковки возле Tervise Paradiis. Однако, когда этап строительства дойдет до автостоянки, такая возможность  временно исчезает - асфальтовая дорога заменит песчаную дорожку.

Ремонт пляжного променада обойдется почти в 550 000 евро.

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