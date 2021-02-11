Чт, 11.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
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  • Начавшаяся в Нарве вакцинация от коронавируса вызвала много вопросов и страхов
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Начавшаяся в Нарве вакцинация от коронавируса вызвала много вопросов и страхов

В Нарве вакцинацию обсудили медики, руководители города и больницы, представители Департамента здоровья и Лекарственного департамента. ФОТО: Николай Андреев

В Нарве началась вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer людей старше 80 лет и пациентов с некоторыми диагнозами. Параллельно составляются списки педагогов - желающим учителям также сделают прививки в этом месяце, большинству - вакциной AstraZeneca. Эта вакцина вызывает страх у нарвских пенсионеров, которые предпочли бы Sputnik V.

Две параллельных кампании вакцинации 

В Эстонии параллельно начаты две кампании вакцинации - первая для людей из групп риска (пожилые люди, хронические больные), вторая - для работников, здоровье которых важно для нормального функционирования общества (медики, учителя, спасатели и т.д.).

На прошлой неделе семейные врачи начали вакцинировать нарвитян старше 80 лет. По информации директора Департамента социальной помощи Нарвы Елены Васильевой, они сделали на прошлой 216 уколов, на этой неделе - 288.

Нарвская больница прививает и пожилых людей, и работников. По словам старшей сестры Натальи Метелицы по состоянию на среду сотрудниками больницы было сделано 873 уколов в сумме (кто-то получил и первую, и вторую дозу вакцины, кто-то - пока только первую).

Пенсионеры хотели бы “Спутник” и боятся AstraZeneca

Председатели общественных организаций, которые объединяют пенсионеров, рассказывают, что больших собраний и праздников проводить сейчас не могут, поэтому общаются только с некоторыми участниками.

Рудольф Рот возглавляет Общество бывших жителей блокадного Ленинграда, которое объединяет нарвитян уже очень почтенного возраста. По его словам, сейчас в контору организации ходят, в основном, члены правления. И они пока воздержались от вакцинации.

“Наши центры семейных врачей уже предлагали вакцину, мне в частности, предлагали вакцину Pfizer или AstraZeneca. Я отказался, - сказал Рудольф Рот. - Не то, чтобы отказался категорически - я сказал, что пока воздержусь, потому что у меня почему-то доверие к этим вакцинам не очень высокое. Я бы хотел, конечно, Sputnik V, но так как Евросоюз пока не утвердил ее - поехать в Венгрию, чтобы там вакцинироваться, мне не позволяют кое-какие условия, - улыбнулся он. - И я знаю, что пара человек из правления, которым предложили вакцинироваться, тоже пока отказались”.

Рудольф Рот также добавил, что окончательное решение будет зависеть от того, какие ограничения останутся для тех, кто не вакцинировался совсем. Например, время от времени он представляет свою организацию на различных мероприятиях в Санкт-Петербурге, и ему хотелось бы сохранить возможность пересекать границу, когда она откроется. Рудольф Рот рассчитывает, что это произойдет в мае.

“Время пока есть, поживем - увидим”, - сказал он.

Валентина Смолокурова, председатель клуба бывших работников Кренгольма, рассказала, что пенсионеры из ее круга общения также не спешат прививаться:

“AstraZeneca они не хотят. По поводу Pfizer - колеблются. Все бы хотели привится российской вакциной”.

По ее словам, люди следят за новостями о вакцинации, российская пресса сообщает, что от “Спутника” смертей не было, а после прививки AstraZeneca - десятки. И эта информация пугает.

“Я согласна с нарвскими медиками - из них тоже только часть привилась, - добавила Валентина Смолокурова. - А насильно прививать не могут - ведь нет такого закона, правильно?”

Комментируя страх пожилых нарвитян, член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер отметила, что вакцины Sputnik V и AstraZeneca сделаны по одной технологии и вообще очень похожи, поэтому и действовать должны похожим образом.

При этом, вакцину AstraZeneca в Эстонии нельзя использовать для людей старше 70 лет. В России Sputnik V сначала был противопоказан людям старше 60 лет, но после дополнительной экспертизы их вакцинацию тоже разрешили.

У учителей возникли вопросы

Министерство науки и образования составляет списки учителей, желающих получить вакцину. Параллельно списки составляет городской Отдел культуры. Педагогов планируется прививать англо-шведской вакциной AstraZeneca, списки желающих в школах запросили в понедельник.

В разных школах Нарвы отношение к вакцинации от коронавируса разное. Как сообщал ERR, в Нарвской эстонской гимназии на прививку записались практически все учителя, а в Пяхклимяэской гимназии массовая вакцинация вызвала вопросы. Здесь желание сделать укол выразила только треть педагогов.

В Нарвском языковом лицее также появились вопросы, и администрация взяла паузу.

“Учителя - люди просвещенные, мы, понятное дело, живем в открытом медиа-пространстве, и не всем нравится AstraZeneca, - сказала директор лицея Надежда Черкашина. - Многие учителя не хотят прививаться вакциной AstraZeneca и хотят прививаться Pfizer”.

По словам директора, у педагогов возникло три вопроса, на которые пока нет ответов:

  • Можно ли будет привиться не AstraZeneca, а Pfizer?
  • Отдельно собирают данные об учителях 70 лет и старше. А будут ли какие-то особые условия для учителей 60 лет и старше?
  • Если не сделать прививку сейчас, централизованно, можно ли будет сделать ее потом?

Надежда Черкашина отправила эти вопросы в штаб при Минобразования, который управляет массовой вакцинацией учителей. Ответы лицей рассчитывает получить вечером в четверг. В пятницу в Нарвском языковом лицее планируется собрание учителей, где будет принято решение, что делать дальше.

“Вопросов у людей много, и сомнений тоже. Я думаю, самая большая проблема возникала из-за того, что люди где-то прочитали негативную информацию про AstraZeneca, - сказала Надежда Черкашина. - Я не находила про нее негативной информации. Сама я планирую прививаться AstraZeneca сразу, как только она появится”.

Прививки желающим будут делать медики Нарвской больницы, причем прямо в школе, для чего нужно будет подготовить подходящее помещение. Старшая сестра Нарвской больницы Наталья Метелица сказала, что доставка вакцин в школы - не что-то новое, ведь прививки детям в медпунктах школ делали всегда.

“В смысле выбора вакцин мы ориентируемся на то, что у нас есть в доступе и какие есть показания”, - рассказала Алина Тереп из Общества семейных врачей Эстонии.

AstraZeneca не показана людям старше 70 лет, поэтому ее сейчас направляют в школы. По словам Елены Васильевой, именно поэтому в списках на вакцинацию отдельно выделяют тех учителей, кто старше 70 лет: людям до и после этого возраста будут вводить разные вакцины.

Больница призывает вакцинироваться

Нарвская больница продолжает кампанию вакцинации и публикует рассказы сотрудников, которые уже получили прививки. Они рассказывают, что каких-то особенно неприятных побочных эффектов у них не было.

“Я видела смерть пациента от коронавируса. Ужасное зрелище даже для меня, реанимационной сестры. Эта смерть меня впечатлила и ужаснула. Отчасти поэтому я приняла решение непременно вакцинироваться, и сделала это. Мы победим эту заразу, только если большинство из нас вакцинируется, как победили оспу, полиомиелит и многие тяжелые болезни”, - говорит Оксана Рабцевич, сестра отделения интенсивной терапии.

“Я исходила из того, что мы все переболеем коронавирусом в любом случае, только вот или тяжело переболеем, или все-таки мы будем подготовлены, что нам обеспечивает вакцинация. Я приняла решение, что хочу быть подготовлена. То, что мы будем болеть все – весь мир – можно не сомневаться. Мы должны принять решение, как мы будем болеть. Вакцинация дает нам гарантию, что мы будем болеть не так интенсивно”, - говорит Светлана Сухина, сестра хирургической клиники.

“По сравнению с тяжелым COVID-19 вакцинация - самая безопасная вещь на свете”, - говорит также семейный врач Алина Тереп.

Стартовали небыстро

Были опасения, что семейные врачи в Нарве не справятся с нагрузкой, но пока они справляются, а главная сложность в другом - поставки вакцины идут небольшими партиями, и на вакцинацию всех групп риска уйдет много времени.

Тем не менее, руководитель Нарвской больницы Алексей Евграфов сообщил, что в городе с государственной помощью откроется центр вакцинации от коронавируса, который снизит нагрузку на семейных врачей, а также позволит вакцинировать работников различных служб. Он будет расположен рядом с отделением экстренной медицины. Больница со своей стороны уже подготовила помещения.

Медики призывают людей и организации, которые проходят вакцинацию, относиться к ней серьезно. Главврач больницы Олев Силланд отмечает, что у вакцин - сложные условия хранения, и чтобы извлеченная из холодильника вакцина не испортилась, нужно обеспечить поток желающих. Если люди не приходят на укол, предусмотренная для них доза может просто испортиться. Поэтому семейный врач Алина Тереп призывает людей приходить на укол строго в назначенное время, если нужно - отпрашиваться для этого с работы и просить помощи родственников.

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