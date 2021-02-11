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Действующий глава Беларуси пообещал, что в начале 2021 года в Беларуси пройдет голосование за новый проект конституции страны с перераспределением полномочий в пользу правительства и парламента.

В четверг, 11 февраля, в Минске открылось двухдневное Всебелорусское собрание - съезд с участием 2700 представителей власти и общественности. Главный итог первого дня - Александр Лукашенко пообещал, что в начале 2021 года в Беларуси пройдет голосование за новый проект конституции страны с перераспределением полномочий в пользу правительства и парламента.

Это заявление он сделал в самом конце своей речи, продолжавшейся три часа и сорок минут. Однако из этой речи следовало, что Лукашенко по-прежнему хочет контролировать все: от внешней политики до состояния лыжни в Минске.

Всебелорусское собрание проводится раз в пять лет, сам Александр Лукашенко называет его "вече".

Оно готовилось с осени прошлого года и, судя по словам самого президента, именно собрание должно было начать подготовку к написанию новой Конституции Республики Беларусь. Впрочем, Лукашенко все сделал сам.

В зале под лозунгом на сцене "Единство, развитие, независимость" сидело около 2700 делегатов - представители власти, промышленных предприятий, профсоюзов, науки, культуры и спорта. В медицинских масках был в лучшем случае каждый пятидесятый. Из организаторов массовых выступлений против итогов выборов не было никого.

Съезд быстро, списком, избрал президиум, и на следующие почти четыре часа слово забрал Александр Лукашенко.

Getty Images В своей почти четырехчасовой речи Лукашенко затронул все важные темы.

Он прошел по всем возможным темам: от производства лифтов и строительства объездных дорог вокруг областных центров до внешней политики. Происходящие события называл "переломным периодом в жизни нашего государства".

"Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне, - говорил Александр Лукашенко. - Впервые свои методы и методики они [страны Запада] решили применить не на примере разрушенной и павшей страны, а на монолитной республике".

По его словам, события, начавшиеся после президентских выборов в августе 2020 года, были даже не "цветной революцией", а мятежом и блиц-кригом.

Он озвучил программу тех, кто стремился отобрать у него власть: там значился выход из всех договоров с Россией - от союзного государства до договора о коллективной безопасности - приватизация промышленности (без возможности участовать в ней для российского бизнеса), запрет российских телеканалов, насаждение белорусского языка как основного, продажа земель сельскохозяйственного назначения.

У всех этих планов был только один недостаток: оппозиция, сплотившаяся вокруг бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, никогда их не заявляла.

Иногда Лукашенко противоречил сам себе. То он призывал меньше смотреть в оппозиционные телеграм-каналы, то просил у делегатов собрания "знать, что происходит в айпадах у молодого поколения".

То он говорил, что без России Беларусь не проживет, то жаловался, что Россия предоставляет кредиты по процентной ставке выше рыночной.

На протяжении всей своей речи Лукашенко давал понять, что хочет контролировать всё: открытие новых прозводств, настроения среди студентов (с которыми он встречался лично и протестные настроения, по его словам, в аудитории после этого снизились) и даже качество лыжни в Минске, куда даже норвежцы иногда приезжают покататься, тогда как минчане, пожурил он, предпочитают вдоль трассы распивать спиртные напитки.

Главное прозвучало только в самом конце речи. Лукашенко готов в 2021 году обсуждать проект новой Конституции Республики Беларусь и вынести его на всенародное голосование в начале 2022 года.

Но были и условия. Лукашенко пообещал дать больше полномочий правительству и парламенту (пока без конкретики) и сразу предупредил, что ответственность возрастет пропорционально.

Наконец, после этого он назвал свои условия ухода в отставку - без уточнения, произойдет ли это после принятия Конституции или когда-то еще. Он потребовал, чтобы в стране не было никаких беспорядков. И чтобы в случае прихода к власти оппозиции "ни один волос не упал с головы его сторонников".

Не приглашенная на Всебелорусское собрание оппозиция комментировала его весьма сдержанно: "Даже 2700 человек не представляют мнения всего народа".

За день до собрания Светлана Тихановская опубликовала "открытую стратегию победы беларусов". Там сказано, что Александр Лукашенко свой "личный кризис превратил в кризис целой страны". Ни у одной из сторон - ни у власти, ни у оппозиции - сейчас нет ресурсов для окончательной победы. А это значит, что действующего президента надо склонить к переговорам.

Кроме того, Тихановская пообещала, что весной возобновятся массовые акции протеста.