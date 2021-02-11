Глава концерна, который владеет заводом Saku: бары, пережившие кризис, ждет очень хорошее время

Генеральный директор Carlsberg Сиз ‘т Харт сказал Financial Times, что, хотя в этом году существует «большая неопределенность», компания, которой он управляет, с нетерпением ждет «нормального лета», поскольку введенные для сдерживания пандемии коронавируса ограничения будут постепенно отменяться в ближайшие месяцы.

«Поскольку проходят вакцинации, мы настроены довольно оптимистично, потому что люди хотят выходить на улицу. В 1920-х годах, после испанского гриппа и Первой мировой войны, произошел резкий подъем, когда появились такие вещи, как джаз-клубы и танцевальные вечеринки. После Covid у нашего бизнеса определенно откроется какая-то лучшая страница», - добавил он. Харт ожидает, что у баров, переживших ограничения, наступит очень хорошее время.

Прошлый год был трудным для производителей пива во всем мире, и товарооборот Carlsberg и их конкурентов, лидеров мирового рынка Anheuser-Busch InBev и Heineken, резко упал. Продажи Carlsberg барам, ресторанам и отелям упали на пятую часть из-за ограничений, и, хотя продажи пива в магазинах выросли, этого было недостаточно, чтобы компенсировать потерю доходов.

На прошлой неделе Carlsberg прогнозировал рост прибыли от 3 до 10 процентов в этом году, предполагая, что, хотя первый квартал будет в Европе трудным, бары и рестораны вновь откроются во втором квартале, а лето будет нормальным. Также предварительным условием является то, что бизнес в Китае идет, как обычно, но в остальной Азии сложнее.