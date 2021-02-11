График ⟩ Мороз взвинтил цены на электроэнергию

Средняя цена в пятницу упала на 17,3 процента по сравнению с четвергом, до уровня 82,48 евро за мегаватт-час, но утром биржевая цена составит 100 евро за четыре часа, достигнув почти 250 евро между 09.00 и 10.00.

Как и в четверг, самая дорогая электроэнергия в пятницу - с 08.00 до 12.00 утра, когда потребитель, выбравший биржевой пакет, должен заплатить трехзначную сумму за мегаватт-час электроэнергии.

На этой неделе средняя дневная цена в ценовой зоне Эстонии колебалась от 59,13 евро в понедельник до 99,72 евро в четверг. Средняя цена в прошлом году составляла, например, 33,69 евро, в январе - 53,55 евро. В декабре также был день, когда из-за остановки второго реактора на АЭС Олкилуото в Финляндии средняя дневная цена подскочила до 107,42 евро за мегаватт-час.

10 июня с 08.00 до 16.00 биржевая цена в ценовой зоне Эстонии составляла 200-255 евро за мегаватт-час. В то время высокая цена была вызвана выходом из строя электрического кабеля между Литвой и Швецией, а также коротким замыканием высоковольтного кабеля на газовой электростанции в Латвии.

Поскольку в дополнение к холодной погоде также прогнозируется низкое производство энергии ветра, электростанции, работающие на ископаемом топливе, также смогут выйти на рынок в условиях более высокого спроса и цен на фондовом рынке. Например, конкурентоспособность сланцевых заводов в последние годы значительно снизилась из-за квоты на выбросы CO2, тонна которого в последние дни стоила почти 40 евро.

Самая высокая средняя биржевая цена за день за последние шесть лет была в декабре, когда был остановлен второй реактор на АЭС Олкилуото в Финляндии.