Горсобрание Таллинна одобрило покупку контрольного пакета в AO Tallinna Vesi

Об этом BNS сообщила пресс-служба горсобрания столицы, напомнив, что в результате этой сделки город Таллинн станет мажоритарным акционером АО Tallinna Vesi с долей в 52,35 процентов, а участие ООО Utilitas составит 17,65 процента. Общий объем сделки – 100,3 миллиона евро.

Как пояснил председатель горсобрания Таллинна Тийт Терик, важно, что имеющее для столицы стратегическое значение предприятие переходит под контроль города. «Давнее решение отказаться от контрольного пакета акций в предприятии водоканала не было удачным. Потребитель воды от этого по сути ничего не выиграл, - подчеркнул Терик. - Вместе с тем, решение оставить предприятие на бирже было разумным. Поскольку контроль за ним останется в ведении местного самоуправления, это обеспечит городу стабильность и возможность, при первой необходимости, лучше отстаивать интересы таллиннцев».

Председатель фракции Партии реформ в горсобрании Кристен Михал отметил, что приобретение контрольного пакета в таком важном для города инфраструктурном предприятии вполне понятный выбор, в ситуации, когда другой собственник покидает фирму. «Увеличение доли города в Tallinna Vesi должно ставить своей целью обеспечение качественной и льготной услуги, а также прозрачное управление. В то же время, важно избегать характерного для таллиннского муниципального правления стремления внедриться в управление предприятием и в ведение дел. Позитивным результатом смены собственника должна стать синергия в строительстве новых трасс, чтобы траншейные работы в Таллинне не велись бы хаотично, как прежде, чтобы выросли инвестиции в повышение качества услуги», - сказал Михал.

Для завершения сделки по приобретению 35,3-процентной доли участия United Utilities необходимо заручиться разрешением на поглощение от Департамента конкуренции. В случае выполнения всех условий, поглощение будет завершено предположительно в марте 2021 года.

Исходя из изменения контрольного участия в предприятии, у города Таллинна и Utilitas возникнет обязательство представить акционерам АО Tallinna Vesi совместное предложение о приобретении акций, которое может быть отправлено после фактического приобретения доли United Utilities Tallinn B.V, и одобрения финансовой инспекции, необходимого для проведения публичной оферты. Предложение о приобретении акций и условия публичной оферты будут опубликованы отдельно, после согласования с финансовой инспекцией.

Совет АО Tallinna Vesi по-прежнему будет состоять из восьми представителей. Четыре места в совете будут закреплены за городом Таллинном, три – за Utilitas и два места займут независимые представители. У города Таллинна и Utilitas за плечами опыт более чем двадцатилетнего сотрудничества в сфере теплофикации.

Мажоритарный владелец Utilitas - First Sentier Investors – имеет обширный международный опыт управления инфраструктурными предприятиями, в том числе и сферы водоснабжения, будучи, в числе прочего, инвестором одной из крупнейших в Великобритании компаний водоснабжения - Anglian Water, а также водно-энергетического концерна MVV Energie в Германии.

Utilitas – это крупнейшее в Эстонии теплофикационное предприятие и производитель возобновляемой энергии. Предприятие обслуживает 550 км теплотрасс и снабжает теплом 174 000 домохозяйств в восьми городах Эстонии – Таллинне, Маарду, Кейла, Рапла, Хаапсалу, Кярдла, Йыгева и Валга. В 2020 году Utilitas произвел 1,7 тераватт-часа теплоэнергии и 394 гигаватт-часа электроэнергии.