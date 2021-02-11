Правительство Латвии отменило комендантский час

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пояснил, что в дальнейшем вместо комендантского часа полиция гораздо строже будет следить за нарушениями запрета на собрания, а также за соблюдением требований карантина и пересечения границы, пишет Rus.TVNET.

До этого комендантский час был в силе в пятницу и субботу с 22 до 5 часов утра.

Предложение об отмене комендантского часа поступило от Министерства внутренних дел Латвии, которое заявило, что в таком случае полиция сможет обеспечить более эффективный контроль других важных ограничений.

Министерство подчеркивает, что и после отмены комендантского часа полиция продолжит патрулировать улицы по ночам рабочих дней, чтобы следить за соблюдением ограничений на собрания и других.

В свою очередь по ночам выходных дней будут обеспечиваться дополнительные патрули, составляющие примерно 30% от того количества патрулей, что обеспечивалось во время комендантского часа.

Ранее министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс заявил, что отмена комендантского часа не означает ослабления эпидемиологических ограничений, но такое решение даст возможность направить необходимые ресурсы туда, где они нужны больше всего.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 6 апреля, а принятие решения об отмене или продлении комендантского часа было оставлено на эту неделю.

Гиргенс заявил, что отмена комендантского часа не означает ослабления эпидемиологических ограничений, но такое решение даст возможность направить необходимые ресурсы туда, где они нужны больше всего.