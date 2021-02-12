Директор больницы: моя голова полетела в назидание остальным

Вспышка коронавируса на мызе Паю началась в середине января и развивалась так быстро, что уже 16 января - через три дня после первого заражения - глава дома престарелых Калью Синисалу позвонил руководителю Валгаской больницы и попросил о помощи.

Медсестры и сиделки были необходимы еще и потому, что практически все сотрудники дома по уходу были заражены вирусом Covid 19, и оставалось всего несколько дней, прежде чем все они могли выйти из строя.

Маргус Улст быстро отреагировал и позвал студентов-медиков прийти на помощь дому призрения Паю. "Двое студентов первого курса, Кярт и Астра, согласились помочь... И тогда возникла интересная ситуация: когда эти студенты-медики проработали там полдня, приехали представители Департамента здоровья проверить ситуацию и сочли, что эти студенты подвержены риску. Одним словом, у них высокий риск заболеть из-за того, что нет чистой зоны, где они могли бы питаться и отдыхать", - рассказывает он.

Дом престарелых Паю состоит из шести зданий, и еще с прошлой весны говорилось о кризисных планах для больниц и домов престарелых, о чистых зонах и о необходимости изолировать больных.

"Эти студенты позвонили мне и говорят, что отправляются домой, потому что должны быть на карантине, в изоляции. И тогда я почувствовал себя настоящим обманщиком", - продолжает рассказ Улст.

Он говорит, что обещал студентам зарплату в размере полутора ставок, которую дом престарелых изначально не хотел выплачивать. В доме Паю студентам хотели платить всего 4,5 евро в час - столько же, сколько своим сотрудникам, поскольку якобы больше денег не было.

"Я пообещал студентам, что, если по-другому не получится, я заплачу им оставшуюся часть из своего кармана", - признается Улст.

На сегодняшний день пансионат Паю с помощью Департамента социального страхования все же нашел деньги, чтобы нанять двух студентов-медиков в качестве дополнительных сотрудников с выплатой им зарплаты в полтора раза больше.

Улст говорит, что что 6 января, когда выяснилось, что Валгаская больница может заказать для себя вакцины, он обзвонил все соседние дома престарелых, чтобы узнать, как у них дела с прививками и не может ли больница им помочь.

"Тогда менеджер по развитию дома призрения Паю сказал, что это хорошая идея. Но затем, после консультаций с фирмой сестринских услуг и генеральным директором, пришел приказ из Таллинна, что каждый дом престарелых должен заказывать вакцину сам. И получилось так, что все по сути запоздало. Вирус вакцинировал этот дом престарелых еще до прибытия вакцины", - рассказал Улст ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

То есть, вместо предложенного Улстом была выбрана ситуация, при которой в пансионатах Паю вакцинироваться можно было лишь 15- 16 января, когда вирус уже поразил большую часть персонала и пациентов.

Компания, предлагающая услуги медсестер в доме призрения Паю, не хотела пользоваться вакциной от Валгаской больницы, а хотела заказать ее сама. Это промедление привело к ситуации со 112 инфицированными и одним умершим, говорит Катрин Луст в своем репортаже.

"Медицинскую помощь осуществляет компания TNP Konsultasioonid, которая у нас сама занимается заказом вакцины и сама же проводит вакцинацию. И получилось так, что TNP Konsultasioonid сказала свое "нет", - сказал Катрин Луст по телефону глава дома призрения Калью Синисалу.

Программа ЭТВ Pealtägija, первой обратившая внимание на то, что глава Валгаской больницы предложил вакцину членам Ротари-клуба, в котором сам состоял, по словам Синисалу, не связывалась с домом престарелых Паю, чтобы спросить, предлагал ли вначале Улст вакцины им.

А как насчет полуторной зарплаты, которую дом призрения Паю якобы сначала не хотел платить студентам-медикам?

"Я не знал, есть ли у нас финансовые возможности, но затем мы получили подтверждение от Департамента социального страхования, что компания, в которой был обнаружен очаг вируса, получит компенсацию на рабочую силу от департамента", - подтвердил Синисалу.

Другими словами, к началу вспышки коронавируса у дома Паю очевидным образом не было ни надлежащего плана действий в кризисной ситуации, ни оборудования, ни финансов, хотя вирус бушует в Эстонии с прошлой весны, и у домов престарелых должно было быть достаточно времени, чтобы подготовиться к этой ситуации, отмечает Катрин Луст.