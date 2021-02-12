Кто виноват в заражении коронавирусом 112 человек и можно ли было его избежать?

Вспышка коронавируса на мызе Паю началась в середине января и развивалась так быстро, что уже 16 января - через три дня после первого заражения - глава дома престарелых Калью Синисалу позвонил руководителю Валгаской больницы и попросил о помощи.

Медсестры и сиделки были необходимы еще и потому, что практически все сотрудники дома по уходу были заражены вирусом Covid 19, и оставалось всего несколько дней, прежде чем все они могли выйти из строя.

Маргус Улст быстро отреагировал и позвал студентов-медиков прийти на помощь дому призрения Паю. "Двое студентов первого курса, Кярт и Астра, согласились помочь... И тогда возникла интересная ситуация: когда эти студенты-медики проработали там полдня, приехал Департамент здоровья посмотреть ситуацию и счел, что эти студенты подвержены риску. Одним словом, у них высокий риск заболеть из-за того, что нет чистой зоны, где они могли бы есть и отдыхать", - рассказывает он.

У дома престарелых Паю шесть зданий, и еще с прошлой весны говорилось о кризисных планах для больниц и домов престарелых, о чистых зонах и о необходимости изолировать больных.

"Эти студенты позвонили мне и говорят - мы отправляемся домой, потому что должны быть на карантине, в изоляции. И тогда я почувствовал себя настоящим обманщиком", - продолжает рассказ Улст.

Он говорит, что обещал студентам зарплату в размере полутора ставок, которую дом престарелых изначально не хотел выплачивать. В доме Паю студентам хотели платить всего 4,5 евро в час - столько же, сколько своим сотрудникам, поскольку якобы больше денег не было.

"Я пообещал студентам, что, если по другому не получится, я заплачу им оставшуюся часть из своего кармана", - признается Улст.

На сегодняшний день пансионат Паю с помощью Департамента социального страхования все же нашел деньги, чтобы нанять двух студентов-медиков в качестве дополнительных сотрудников с выплатой им в полтора раза большей зарплаты.

Улст говорит, что что 6 января, когда выяснилось, что Валгаская больница может заказать для себя вакцины, он обзвонил все соседние дома престарелых, чтобы узнать, как у них дела с прививками и не может ли больница им помочь.

"Тогда менеджер по развитию дома призрения Паю сказал, что это была бы хорошая идея. Но затем после консультаций с фирмой сестринских услуг и генеральным директором пришел приказ из Таллинна, что каждый дом престарелых должен заказывать вакцину сам. И получилось так так, что все по сути запоздало. Вирус вакцинировал этот дом престарелых еще до прибытия вакцины", - рассказал Улст ведущей Kuuuurija Катрин Луст.