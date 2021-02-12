Китай запретил вещание телеканала BBC World News
Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Решение отказать в продлении лицензии на вещание принято из-за "противозаконного контента" и "ущерба национальным интересам КНР", заявили в Главном управлении радио и телевидения Китая. Там подчеркнули, что "новости должны быть достоверными и честными".
В свою очередь медиакорпорация BBC заявила, что разочарована этим решением. Его также осудили власти Великобритании и США. Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил о "неприемлемом ограничении свободы СМИ". "У Китая - одни из самых жестких ограничений на свободу СМИ и интернета в мире, и этот шаг только повредит репутации Китая в глазах всего мира", - написал Рааб в своем Twitter.
China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.— Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021
Решение принято на фоне репортажей BBC о дискриминации уйгурского меньшинства в Китае, а также материалов о коронавирусе. Неделю назад в Великобритании была отозвана лицензия у китайского телеканала CGTN. Британский регулятор выяснил, что CGTN контролируется не его владельцем, а коммунистической партией Китая.
По данным правозащитников, в "лагерях перевоспитания" в Китае могут находиться до 1 млн человек, которых направляют туда по выдуманным обвинениям, заставляют там учить северокитайский диалект - мандарин, петь "хвалебные оды" коммунистической партии Китая и принуждают к труду на фабриках международных компаний.
Цель руководства КНР - полная ассимиляция уйгуров, считают некоторые правозащитники. В Китае проживают до 10 млн представителей этого национального меньшинства. Официальный Пекин отрицает обвинения и называет лагеря "центрами профессионально-технического образования", которые используются в целях борьбы с терроризмом и предупреждения опасности исламской радикализации.