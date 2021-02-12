Жители Эстонии часто недооценивают сигналы тревоги от датчиков угарного газа

В январе от датчика дыма и угарного газа в G4S поступило на 20% больше сигналов тревоги, чем в декабре: в сутки в среднем полсотни сигналов, вызванных угарным газом. В октябре, когда начался отопительный сезон, датчики передавали в два раза меньше таких сигналов.

"Наши работники центра управления и отдела техподдержки подтверждают, что часто причиной сигналов тревоги, вызванных угарным газом, становится то, что человек слишком рано закрыл задвижку печи", – сказал директор центра обслуживания и управления G4S Eesti Рейко Тяэкер. Нередко звонящие в центр управления говорят, что ничего не случилось, а тревога была ложной.

"Такое отношение очень опасно, – подчеркнул Тяэкер. – Если человек десятилетиями слишком рано закрывал задвижку печи, ему сложно понять, почему теперь срабатывает датчик. Человек уверен, что топит печь правильно, но это не всегда так".

Тяэкер подчеркнул, что автономные датчики, которые издают сигнал тревоги только на месте, люди порой просто выключают, не проверяя причину. В этом случае игнорируется возможный источник опасности, которым может быть неисправный очаг топки или ошибки при растопке.