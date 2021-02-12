Видео ⟩ Во Владикавказе взрывом разрушено здание торгового центра

Последствия взрыва. ФОТО: Press Office of the Head and Gov/TASS

«Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин Магнит. Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

На видео видно, что трехэтажное здание почти целиком разрушено. В нем было несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что взрыв произошел в супермаркете «Магнит», передает ТАСС. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в здании взорвался газ. По предварительной информации, в подвале здания хранились кислородные баллоны.

По предварительной информации, при взрыве, который произошел в нерабочее время, могли пострадать люди.

Посетителей в здании магазина не было. "Магазин работает с 9:00. Внутри был только охранник и, возможно, продавец, это сейчас выясняется. Найти их под завалами пока не удалось, возможно погибли", - сказал источник "Интерфакса".

Позже информагентство уточнило, что охранник Зураб Засеев выжил. "Я работал ночью в этом здании, под утро заснул, и от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда (из-под завалов. - прим. "Интерфакса")", - рассказал он.