Пт, 12.02.2021
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Майлис Репс
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Siemens подал в суд на эстонскую компанию в связи с пиратством

Программное обеспечение Siemens Solid Edge. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Разработчик программного обеспечения, входящий в концерн Siemens Industry Software Inc., обвинил OÜ Konesko Autotarvik во взломе и незаконном использовании их программного обеспечения и подал на компанию в суд. Харьюский уездный суд встал на сторону компании Siemens, которая потребовала от Konesko более 70 000 евро, пишет Postimees.

Следует отметить, что получить комментарий от Konesko не удалось, но все обстоятельства дела изложены в решении суда.

Компания, входящая в группу Siemens, производит для небольших предприятий CAD -программу Solid Edge ST9. Компания заявила, что их программы включают технические средства защиты, которые контролируют использование программы и позволяют идентифицировать тех, кто использует программное обеспечения без лицензии. В частности, использовался взломанный лицензионный файл, который распространяется на пиратских сайтах. Другими словами, речь идет о пиратской копии.

На основании имевшихся данных компания Siemens заявила, что в 2019 году предприятие Konesko Autotarvik незаконно использовало программу 32 раза. Компания Siemens знала IP-адрес, с которого производились операции, и через Харьюский уездный суд потребовала сообщить данные владельца IP-адреса, которым оказался Konesko.

После этого Siemens Обратилась в Харьюский уездный суд, где потребовали прекращения использования программы и возмещения ущерба в размере 71 000 евро.

При подсчете компенсации в Siemens исходили из стоимости годового пакета программного обеспечения, а также к этому добавили плата за обслуживание.

Получить комментарий от сотрудников виймсиской компании Konesko Autotarvik не удалось. Сумма отнюдь не мала для предприятия: согласно последнему экономическому отчету за 2019 год, при обороте в 1,3 млн евро прибыл составила чуть более 72 000. Для Siemens такая сумма - капля в море, так как в прошлом году чистая прибыль концерна составила три миллиарда евро.

Cвязанные с предприятием Konesko Андрес и Диана Юул, а также Март-Ярво Хиртентреу отвергли обвинение и подтвердили, что хоть они и используют программное обеспечение в компании, но речь идет о его бесплатной версии.

Более того, хотя идентифицированный IP-адрес принадлежал Konesko, в компании заявили, что у них нет в использовании компьютера, указанного в жалобе Siemens. Также в фирме сообщили, что по их адресу используется общедоступная сесть беспроводного интернета, а это значит, что  любой может использовать программное обеспечение Siemens с этого IP-адреса.

Основные споры развернулись по поводу наличия общедоступной сети Wi-Fi.

Суд вынес решение в пользу Siemens, заявив, что Konesko не смогло доказать, что у них есть общедоступная сеть Wi-Fi. Компания даже заказала экспертизу, результаты которой были переданы в суд.

Однако суд установил, что маршрутизаторы находятся в ангарах, и сигнал не мог выходить за их пределы, поэтому общедоступной беспроводной сети, похоже, и не было. А если и была, то для входа требовался ввод пароля.

Суд встал на сторону Siemens и обязал эстонскую компанию уплатить штраф и не использовать программное обеспечение в будущем. Представители Konesko попросили суд, что даже если их признают виновными, было бы справедливо ограничиться предупреждением, и только после этого потребовать возмещения ущерба, но суд не согласился.

Обе стороны имеют право обжаловать решение в течение 30 дней.

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