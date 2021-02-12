Siemens подал в суд на эстонскую компанию в связи с пиратством

Следует отметить, что получить комментарий от Konesko не удалось, но все обстоятельства дела изложены в решении суда.

Компания, входящая в группу Siemens, производит для небольших предприятий CAD -программу Solid Edge ST9. Компания заявила, что их программы включают технические средства защиты, которые контролируют использование программы и позволяют идентифицировать тех, кто использует программное обеспечения без лицензии. В частности, использовался взломанный лицензионный файл, который распространяется на пиратских сайтах. Другими словами, речь идет о пиратской копии.

На основании имевшихся данных компания Siemens заявила, что в 2019 году предприятие Konesko Autotarvik незаконно использовало программу 32 раза. Компания Siemens знала IP-адрес, с которого производились операции, и через Харьюский уездный суд потребовала сообщить данные владельца IP-адреса, которым оказался Konesko.

После этого Siemens Обратилась в Харьюский уездный суд, где потребовали прекращения использования программы и возмещения ущерба в размере 71 000 евро.

При подсчете компенсации в Siemens исходили из стоимости годового пакета программного обеспечения, а также к этому добавили плата за обслуживание.

Получить комментарий от сотрудников виймсиской компании Konesko Autotarvik не удалось. Сумма отнюдь не мала для предприятия: согласно последнему экономическому отчету за 2019 год, при обороте в 1,3 млн евро прибыл составила чуть более 72 000. Для Siemens такая сумма - капля в море, так как в прошлом году чистая прибыль концерна составила три миллиарда евро.

Cвязанные с предприятием Konesko Андрес и Диана Юул, а также Март-Ярво Хиртентреу отвергли обвинение и подтвердили, что хоть они и используют программное обеспечение в компании, но речь идет о его бесплатной версии.

Более того, хотя идентифицированный IP-адрес принадлежал Konesko, в компании заявили, что у них нет в использовании компьютера, указанного в жалобе Siemens. Также в фирме сообщили, что по их адресу используется общедоступная сесть беспроводного интернета, а это значит, что любой может использовать программное обеспечение Siemens с этого IP-адреса.

Основные споры развернулись по поводу наличия общедоступной сети Wi-Fi.

Суд вынес решение в пользу Siemens, заявив, что Konesko не смогло доказать, что у них есть общедоступная сеть Wi-Fi. Компания даже заказала экспертизу, результаты которой были переданы в суд.

Однако суд установил, что маршрутизаторы находятся в ангарах, и сигнал не мог выходить за их пределы, поэтому общедоступной беспроводной сети, похоже, и не было. А если и была, то для входа требовался ввод пароля.

Суд встал на сторону Siemens и обязал эстонскую компанию уплатить штраф и не использовать программное обеспечение в будущем. Представители Konesko попросили суд, что даже если их признают виновными, было бы справедливо ограничиться предупреждением, и только после этого потребовать возмещения ущерба, но суд не согласился.