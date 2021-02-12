Пт, 12.02.2021
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Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Объявлен тур подачи заявок на предоставление поддержки спортивным и культурным мероприятиям в Ида-Вирумаа
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Объявлен тур подачи заявок на предоставление поддержки спортивным и культурным мероприятиям в Ида-Вирумаа

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 12 февраля, Фонд интеграции и Министерство финансов объявили тур подачи заявок на предоставление поддержки на проведение в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий, которые способствуют экономическому развитию региона, поддерживают предпринимательство и туризм, повышают привлекательность уезда, привлекают посетителей со всей Эстонии и помогают налаживанию контактов между представителями разных культур. Ходатайства можно подать до 15 марта 2021 года. Тур подачи заявок финансирует Министерство финансов.

«Спортивные и культурные мероприятия по воле обстоятельств проводятся в более скромном масштабе, поэтому инициатива в организации событий и фестивалей в будущем очень приветствуется», – сказал министр государственного управления Яак Ааб. «Мы рады, что оказываемая поддержка поможет оживить экономику Ида-Вирумаа и внутренний туризм в целом», – добавил министр.

«Способствуя проведению в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий, мы сможем укрепить связи этого уезда с другими регионами страны, способствовать налаживанию ежедневных контактов и общения между представителями разных культур, а также более широкому использованию эстонского языка в Ида-Вирумаа», – сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

Бюджет тура подачи ходатайств составляет 227 660,72 евро. Минимальная сумма поддержки составляет 10 000 евро, а максимальная – 25 000 евро на ходатайство.

Мероприятия, для организации которых представляется заявка, должны иметь уездное значение, и в них должно участвовать не менее 1000 человек. Поддержка выделяется как впервые организуемым мероприятиям, так и тем, которые проводятся повторно. Период реализации проектов 01.04.2021 - 31.01.2022.

Ходатайства о предоставлении поддержки можно подать через информационную систему Министерства культуры.

Продвижение предпринимательства и туризма, а также инициирование и проведение спортивных и культурных мероприятий в Ида-Вируском уезде является частью программы развития Ида-Вирумаа, реализуемой в рамках государственной стратегии регионального развития. Программу проводит Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством финансов.

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