"Не вижу надобности": учителя русских школ относятся к вакцинации без энтузиазма

Среди опрошенных больше всего оказалось тех, кто против получения вакцины. «Нет, не хочу вакцинироваться. Пока не доверяю вакцине, применяемой в нашей стране», - говорит учитель рисования Ляэнемереской гимназии Светлана.

Есть и те, кто, в принципе, не против, но не хочет торопиться с выбором. Учителя соглашаются на вакцинацию по ряду причин: из желания обезопасить себя и своих близких, ссылаясь на хронические заболевания и т.д. В то же время особого энтузиазма нет. «Вакцинироваться буду только после того, как сделаю тест на антитела, так как имею целый букет хронических заболеваний (диабет, гипертония, стоит кардиостимулятор, проблемы с дыханием и сосудами)», - говорит пожилая учительница английского языка Людмила.

ФОТО: Rus.Postimees

Опрошенные Rus.Postimees учителя среднего возраста оказались еще более категоричными. «Нет, откажусь от вакцинирования. Не вижу надобности», - уверенно отвечает учитель биологии Алена. Сомневается и учительница музыки Марианна: «Вакцину делать пока не буду. Не уверена», - говорит она. На вопрос о том, важно ли для нее, какой вакциной прививаться, она отвечает: «Нет, мне абсолютно без разницы. Какую предложат, такую и сделаю».

Удивительно, но факт: при том, что к вакцинации в целом учителя относятся, скорее, скептически, по их словам, они неплохо ориентируются в информации и доверяют медикам. Учительница английского языка Людмила признается, например, что в вакцинах не разбирается и ориентируется на информацию, присланную школьной медсестрой. «Больше всего ориентируюсь на информацию от врачей либо же друзей», - говорит учительница биологии Алена. «Ориентируюсь и доверяю», - утверждает учительница музыки Марианна. «Я больше всего доверяю своим собственным ощущениям», - признается учительница рисования Светлана.

Чуть больше оптимизма внушает отношение молодых сотрудников школ. «Я уже записался на вакцинацию работников сферы образования. Считаю это важным, в первую очередь, чтобы обезопасить своих близких. Я работаю в школе, где, соответственно, бывает много людей», - поясняет молодой лаборант Маардуской гимназии Антон Коптев. «Ввиду отсутствия личного транспорта я вынужден пользоваться общественным. А потому, хоть я и стараюсь соблюдать меры предосторожности, риск заразиться немаленький», - рационально рассуждает он.

Антон считает, что надо обязательно ознакомиться с как можно большим количеством информации о вакцине, которую человек собирается вкалывать. В то же время он замечает, что вариантов выбора у рядового гражданина, по сути, немного: «С одной стороны да, разница есть. Однако сейчас нет общедоступной возможности вакцинироваться каждому и именно той вакциной, которой человек желает. Вакцины закупаются постепенно, как и сама вакцинация сейчас проходит только среди определенных групп населения. Это значит, что надо пользоваться той возможностью, которая есть сейчас», - советует он.