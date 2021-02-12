"Не вижу надобности": учителя русских школ относятся к вакцинации без энтузиазма

Совсем скоро начнется вакцинация работников учебных заведений. Rus.Postimees спросил у работников двух русских школ, готовы ли они вакцинироваться, когда им будет предложена такая возможность.
Среди опрошенных больше всего оказалось тех, кто против получения вакцины. «Нет, не хочу вакцинироваться. Пока не доверяю вакцине, применяемой в нашей стране», - говорит учитель рисования Ляэнемереской гимназии Светлана.
Есть и те, кто, в принципе, не против, но не хочет торопиться с выбором. Учителя соглашаются на вакцинацию по ряду причин: из желания обезопасить себя и своих близких, ссылаясь на хронические заболевания и т.д. В то же время особого энтузиазма нет. «Вакцинироваться буду только после того, как сделаю тест на антитела, так как имею целый букет хронических заболеваний (диабет, гипертония, стоит кардиостимулятор, проблемы с дыханием и сосудами)», - говорит пожилая учительница английского языка Людмила.
Опрошенные Rus.Postimees учителя среднего возраста оказались еще более категоричными. «Нет, откажусь от вакцинирования. Не вижу надобности», - уверенно отвечает учитель биологии Алена. Сомневается и учительница музыки Марианна: «Вакцину делать пока не буду. Не уверена», - говорит она. На вопрос о том, важно ли для нее, какой вакциной прививаться, она отвечает: «Нет, мне абсолютно без разницы. Какую предложат, такую и сделаю».
Удивительно, но факт: при том, что к вакцинации в целом учителя относятся, скорее, скептически, по их словам, они неплохо ориентируются в информации и доверяют медикам. Учительница английского языка Людмила признается, например, что в вакцинах не разбирается и ориентируется на информацию, присланную школьной медсестрой. «Больше всего ориентируюсь на информацию от врачей либо же друзей», - говорит учительница биологии Алена. «Ориентируюсь и доверяю», - утверждает учительница музыки Марианна. «Я больше всего доверяю своим собственным ощущениям», - признается учительница рисования Светлана.
Чуть больше оптимизма внушает отношение молодых сотрудников школ. «Я уже записался на вакцинацию работников сферы образования. Считаю это важным, в первую очередь, чтобы обезопасить своих близких. Я работаю в школе, где, соответственно, бывает много людей», - поясняет молодой лаборант Маардуской гимназии Антон Коптев. «Ввиду отсутствия личного транспорта я вынужден пользоваться общественным. А потому, хоть я и стараюсь соблюдать меры предосторожности, риск заразиться немаленький», - рационально рассуждает он.
Антон считает, что надо обязательно ознакомиться с как можно большим количеством информации о вакцине, которую человек собирается вкалывать. В то же время он замечает, что вариантов выбора у рядового гражданина, по сути, немного: «С одной стороны да, разница есть. Однако сейчас нет общедоступной возможности вакцинироваться каждому и именно той вакциной, которой человек желает. Вакцины закупаются постепенно, как и сама вакцинация сейчас проходит только среди определенных групп населения. Это значит, что надо пользоваться той возможностью, которая есть сейчас», - советует он.
В то же время он не склонен полностью доверять каким бы то ни было источникам информации: «Сложно говорить о полном доверии. На это влияет как то, что еще не так много исследований было проведено, так и то, что сейчас вокруг вакцин ведется "гонка", что заставляет сомневаться в объективности источников информации. Одно можно сказать наверняка: все вакцины, которые уже применяются для вакцинации населения, работают. Вопрос только в проценте получения иммунитета и в возможном побочном действии от той или иной вакцины», - говорит лаборант.