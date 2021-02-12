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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский, выступивший с критикой в адрес заключенного под стражу Алексея Навального, разъяснил свою позицию и ответил на упреки в несвоевременности нападок на оппозиционера.

В субботу вечером на сайте Явлинского была опубликована статья «Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики», вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях. В понедельник представитель основателя «Яблока» сказал Би-би-си, что Явлинскому нечего добавить к сказанному.

В четверг вечером Явлинский дал интервью радио «Эхо Москвы».

Что сказал Явлинский

Разговор вел главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Он начал с самой распространенной претензии к Явлинскому: «Навальный находится в тюрьме и не может ответить. Почему сейчас?»

«Потому что эта статья не о нем и в этой статье я его ни о чем не спрашиваю», - начал отвечать Явлинский. После этого он по бумаге (эфир транслировали в YouTube) зачитал слова соратника Навального Леонида Волкова о том, что были неизбежны массовые задержания и аресты - чтобы привлечь максимальное внимание и заручиться максимальной поддержкой.

«Это Леонид Волков», - напомнил Венедиктов. «Но цитата начинается со слов "Я получил указания от Алексея Навального..."» - парировал основатель «Яблока».

«Я не обсуждаю личность Алексея. Я обсуждаю политику», - настаивал Явлинский. По его словам, Навальный стал центральной фигурой в этой политике, а протесты в его поддержку привели к возбуждению 90 уголовных дел. "И что - все должны молчать?" - воскликнул он.

Явлинский еще раз повторил, что к делу Навального и суду его статья «никакого отношения не имеет». А затем рассказал, что старался помогать арестованным, в том числе оказавшимся в спецприемнике «Сахарово». «Судьба этих людей гораздо важнее», - заявил основатель «Яблока».

Когда Венедиктов попытался вернуть его к теме суда над Навальным и отравлении, Явлинский попросил прочитать в своей статье раздел, который называется «Террор», в котором осуждается покушение. «Впервые заявлена тема эскадронов смерти!» - воскликнул он, пообещав и требовать расследования.

«Навальный должен быть освобожден?» - спросил главред «Эха». Явлинский сказал, что события, происходящие с Навальным, не имеют ничего общего с правом. Но тут же повернул эту тему в другую сторону: «60 раз не являлся отметиться [в инспекции]? Шесть? У нас [в «Яблоке»] Евгений Витишко не отметился один раз - и ему дали два года. А он [Навальный] еще и за границу ездил!»

На вопрос, не намекает ли он на связь Навального с властью, Явлинский ответил: «Я не разбираюсь в башнях Кремля! Я говорю искренне!» На вопрос, не является ли само «Яблоко» частью кремлевского пасьянса, ответил, что и «Эхо» - тоже его часть. На вопрос, который Венедиктов повторил в третий раз, «не скребет» ли у Явлинского от того, что Навальный сидит за решеткой в момент выхода «очень жесткой статьи», Явлинский ответил: «Нет, не скребет!»

«Я считаю, что все сделано, к сожалению, правильно. Меня скребет то, что в стране происходит», - пояснил он. Может быть дело в том, что Навальный - политический конкурент? «Алексей Навальный не участвует в выборах! Не отбирает никакие голоса!» - ответил этот вопрос Явлинский.

В перерыве (трансляция YouTube продолжалось), главный редактор «Эха Москвы» спросил о еще одной версии - что статья Явлинского была инспирирована Кремлем. Явлинский назвал это глупостями и чепухой. «Я считаю, что должен был написать эту статью», - сказал он.

При этом он выразил сожаление, если кого-то «задел этой статьей» и «кому-то сделал неприятно», поскольку публикация была направлена не против тех, кто вышел на улицу протестовать, а тем, кто являются «затейниками этого всего».

По словам Явлинского, коррупция, с которой борются соратники Навального, в истории служила переходным звеном от национализма к национал-социализму. «Я посчитал себя обязанным сказать об этом, - пояснил он. - Граждане, это очень опасное направление, оно тупиковое».

Как развивался скандал

В своей статье Явлинский обвинил Навального, который после возвращения в Россию был заключен в СИЗО «Матросская тишина», в популизме, национализме и вождизме.

По мнению Явлинского, «главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика "разоблачительных" фильмов Навального, - это разжигание примитивной социальной розни». «Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет», - написал он.

Кроме того, Явлинский упрекнул Навального и его окружение в том, что их «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой».

«Поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального», - заявил Явлинский.

Статья Явлинского вызвала негативную реакцию среди пользователей «Фейсбука» и «Твиттера». Главное, в чем обвинили Явлинского в соцсетях, - это несвоевременность нападок на Навального, который находится в СИЗО. Многих также смутила фраза о «странным отравлении» оппозиционера.

Дословно она звучала так: «Тот огромный шум, что поднялся в мире после отравления Навального, конечно, был связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании Россией боевых отравляющих веществ. Этого, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением. Такую реакцию вполне можно понять в контексте новой холодной войны, которую, безусловно, спровоцировала Россия и лично Путин. И здесь важно напомнить об убийстве в 2015 году Бориса Немцова. Как политическая фигура Немцов был значительно крупнее Навального, однако на Западе это сочли внутренним делом России и подобных сегодняшним журналистских расследований не проводилось».

Одни критики Явлинского заподозрили его в отработке кремлевской повестки, другие предположили, что основатель «Яблока» хочет набрать политический вес, ругая конкурента в борьбе за симпатии либерально настроенных граждан.

В «Яблоке» после выхода статьи заявили, что в партии разделились мнения по поводу публикации Явлинского о Навальном, но предпосылок для раскола в ней нет.

Открытое письмо Григорию Алексеевичу Явлинскому: https://t.co/C661SG3aFR — Лев Шлосберг (@LevShlosberg) February 8, 2021

Наиболее развернуто Явлинскому ответил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг, который в прошлом году претендовал на пост председателя партии. Он даже сопроводил свою статью эпиграфом. Если Явлинский цитировал философа Мераба Мамардашвили, то Шлосберг - Анну Ахматову: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

Шлосберг назвал публикацию Явлинского «самым резонансным событием в российской политической жизни, касающимся партии "Яблоко", за многие годы», и обратил внимание на то, что никто из руководства партии не знал о выходе этой статьи в свет.

«Речь о жизни и смерти гражданина России, политика Алексея Навального, отравление которого является не "странным", а страшным, а его смелое (при любых мотивах) возвращение в Россию вернуло в нашу страну публичную политику с ее главным требованием - свободы», - написал Шлосберг.

Другие члены партии обратили внимание, что вне зависимости от позиции Явлинского «Яблоко» требовало освобождения Навального.

Петербургский депутат-яблочник Борис Вишневский в свою очередь заявил о «травле Явлинского за его мнение». По его словам, обвинять Явлинского в том, что он действует по заказу Кремля, - «это чудовищная ложь», ведь большая часть статьи «посвящена резкой критике Путина и его режима, а отравление Навального он открыто называет примером государственного террора».

Зампред «Яблока» Сергей Иваненко говорил, что в партии в настоящее время существуют «оттенки во мнении», однако по ключевым вопросам члены партии солидарны.

В четверг за несколько часов до интервью «Эху Москвы» федеральное бюро партии «Яблоко» большинством голосов приняло заявление, в котором поддержало Явлинского (заявление на рассмотрение внес нынешний председатель партии Николай Рыбаков).