Пт, 12.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1
3 мин для прочтения

Правительство нацелилось на амбициозный план вакцинации

Кая Каллас сказала, что сто дней - это слишком короткий срок, чтобы довести до конца что-то масштабное, но достаточно длинный период, чтобы начать работу. ФОТО: Tairo Lutter

Вчера правительство одобрило стодневный план, то есть важнейшие задачи министров до 5 мая. Первой основной задачей является выход из пандемии Covid-19. Как записано в коалиционном договоре, в стодневном плане имеется одна определенная цель: начиная с мая позволить всем вакцинироваться от Covid-19 бесплатно и неподалеку от дома. Для увеличения осведомленности людей собираются запустить крупную кампанию, пишет Postimees.

«С мая объемы должны быть настолько большими, что вакцинироваться смогут все желающие», - сообщила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). Также у правительства имеется план открытия специальных центров вакцинации, где можно прививаться, помимо больниц и центров семейных врачей.

Надежда получить вакцину

Хотя сейчас основная проблема заключается в том, что вакцины недостаточно, Каллас выразила надежду на то, что крупные поставки начнутся и скоро вакцины станет больше.

«Мы уже видели, что одно дело — маленькое производство или производство вакцины для клинических исследований, и другое дело — массовое производство. Это две разные вещи, и на этом фармацевтические фирмы споткнулись», - сказала руководитель консультирующего правительство научного совета профессор Ирья Лутсар, указав на уже возникшие сложности с поставками вакцины. Правда, она выразила надежду на то, что ошибки будут исправлены, на рынок поступят новые вакцины и в мае их будет достаточно.

«Безусловно, мы учитываем информацию производителей вакцины и Европейской комиссии. Сегодня у нас есть три вакцины с разрешением на продажу, предварительные графики поставки на февраль которых известны, ждем информацию и о марте», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия).

Кроме прочего, Кийк отвечает за кампанию по увеличению осведомленности о вакцине от Covid-19. Если сначала обратятся к конкретным целевым группа, то большая общереспубликанская кампания начнется тогда, когда и вакцины станет больше. Предположительно - в мае.

«Нет смысла вызывать в людях ложные надежды в ситуации, когда очередь на вакцинацию еще не достигла большей части людей, - сказал Кийк. - Скорее спрос превышает предложение и, вероятнее всего, в ближайшие недели, если не месяцы, так и останется».

На повышение осведомленности, в том числе, кампанию по вакцинации, Европейский союз выделил 300 000 евро.

По словам Каллас, речь идет о кампании, в рамках которой нужно объяснить людям, что вакцинация принесет облегчение и ее не нужно бояться. В кампании будут задействованы как медицинские работники, так и общественные деятели.

По словам Лутсар, кампания, вероятнее всего, не повлияет на тех, кто уже принял решение, она скорее предназначена для тех, кто сомневается и хотел бы иметь большую уверенность в плане вакцинации.

Коронакризисные меры

Знакомя со стодневным планом правительства, Каллас подняла связанные с коронакризисом критические по времени вопросы и долгосрочные стратегии. Так, в качестве инициативы, рассматривается, например, научная деятельность и развитие, инновации и план развития предпринимательства в период 2021-2035 годов, а также план развития дигитального общества до 2030 года.

«Понятно, что сто дней — это слишком короткий срок, чтобы довести до конца что-то масштабное, но достаточно длинный период, чтобы все же начать работу», - объяснила Каллас.

Например, хотят разработать реформу здравоохранения, которая должна сократить очереди на лечение. Под руководством министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса разработают стратегию водородного топлива и водородный ведущий проект, чтобы в условиях Эстонии прервать всю водородную цепочку от производства до использования. Также будет пересмотрен график электрификации железной дороги, чтобы дать предприятиям гарантию инвестиций в более зеленые поезда. Климатической нейтральности хотят достичь к 2050 году.

В то же время, как вписано в план деятельности в области обороны, уже решено перевести происходящий по почте призыв новобранцев и резервистов в армию на электронные каналы, что упростить приход на срочную службу и учебные сборы.

Неожиданно безамбициозно

Именно так охарактеризовал план действий правительства бывший министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (СДПЭ), добавив, что от нового правительства с более сильным мандатом ждали определенных действий: «В целом мы видим, что правительство в течение последующих ста дней заслушает много предложений. Это обычная работа правительства. Но что будет сделано за сто дней?» Кроме того, по его словам, в плане действий нет вопроса расширения полномочий комиссии по надзору за финансированием партий.

Также Осиновский раскритиковал план правительства по пандемии Covid-19: «Прежде чем говорить о том, что правительство работает над планом, как выйти из короны, нужно попытаться взять ее под контроль. Для этого не нужно ста дней, это можно было бы делать прямо сейчас». Также, по его словам, вызывает вопросы, насколько разумно планировать общереспубликанскую вакцинацию всех в ситуации, когда получение вакцины зависит не от воли политиков, а от производителей вакцины и поставок.

Не добравшая голосов для прохождения в парламент на последних выборах партия Ээсти 200 считает, что в плане правительства нет конкретики, в документе общими словами пересказывается коалиционный договор. «В нем сейчас нет никакой конкретики, о которой Партия реформ говорила весь прошлый год», - сказал член правления партии Лаури Хуссар, который хотел бы видеть план с суммами, а также с принятием дополнительного бюджета.

Сто дней с момента вступления правительства в должность истекут 5 мая. На следующей неделе правительство планирует одобрить долгосрочный рабочий план — программу действий правительства до 2023 года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back