Правительство нацелилось на амбициозный план вакцинации

«С мая объемы должны быть настолько большими, что вакцинироваться смогут все желающие», - сообщила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). Также у правительства имеется план открытия специальных центров вакцинации, где можно прививаться, помимо больниц и центров семейных врачей.

Надежда получить вакцину

Хотя сейчас основная проблема заключается в том, что вакцины недостаточно, Каллас выразила надежду на то, что крупные поставки начнутся и скоро вакцины станет больше.

«Мы уже видели, что одно дело — маленькое производство или производство вакцины для клинических исследований, и другое дело — массовое производство. Это две разные вещи, и на этом фармацевтические фирмы споткнулись», - сказала руководитель консультирующего правительство научного совета профессор Ирья Лутсар, указав на уже возникшие сложности с поставками вакцины. Правда, она выразила надежду на то, что ошибки будут исправлены, на рынок поступят новые вакцины и в мае их будет достаточно.

«Безусловно, мы учитываем информацию производителей вакцины и Европейской комиссии. Сегодня у нас есть три вакцины с разрешением на продажу, предварительные графики поставки на февраль которых известны, ждем информацию и о марте», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия).

Кроме прочего, Кийк отвечает за кампанию по увеличению осведомленности о вакцине от Covid-19. Если сначала обратятся к конкретным целевым группа, то большая общереспубликанская кампания начнется тогда, когда и вакцины станет больше. Предположительно - в мае.

«Нет смысла вызывать в людях ложные надежды в ситуации, когда очередь на вакцинацию еще не достигла большей части людей, - сказал Кийк. - Скорее спрос превышает предложение и, вероятнее всего, в ближайшие недели, если не месяцы, так и останется».

На повышение осведомленности, в том числе, кампанию по вакцинации, Европейский союз выделил 300 000 евро.

По словам Каллас, речь идет о кампании, в рамках которой нужно объяснить людям, что вакцинация принесет облегчение и ее не нужно бояться. В кампании будут задействованы как медицинские работники, так и общественные деятели.

По словам Лутсар, кампания, вероятнее всего, не повлияет на тех, кто уже принял решение, она скорее предназначена для тех, кто сомневается и хотел бы иметь большую уверенность в плане вакцинации.

Коронакризисные меры

Знакомя со стодневным планом правительства, Каллас подняла связанные с коронакризисом критические по времени вопросы и долгосрочные стратегии. Так, в качестве инициативы, рассматривается, например, научная деятельность и развитие, инновации и план развития предпринимательства в период 2021-2035 годов, а также план развития дигитального общества до 2030 года.

«Понятно, что сто дней — это слишком короткий срок, чтобы довести до конца что-то масштабное, но достаточно длинный период, чтобы все же начать работу», - объяснила Каллас.