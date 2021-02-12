СМИ: дипломаты из Латвии и Эстонии пришли в суд на рассмотрение дела Навального о клевете

"В суд прошли представители от Латвии и Эстонии", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

На прошлом заседании 5 февраля представление доказательств по делу начала сторона государственного обвинения. Также по видеосвязи из дома выступил ветеран Игнат Артеменко. Он заявил, что хочет публичных извинений от Навального.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину оппозиционер не признаёт и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилёте был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.