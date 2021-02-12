СМИ: дипломаты из Латвии и Эстонии пришли в суд на рассмотрение дела Навального о клевете

"В суд прошли представители от Латвии и Эстонии", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.
На прошлом заседании 5 февраля представление доказательств по делу начала сторона государственного обвинения. Также по видеосвязи из дома выступил ветеран Игнат Артеменко. Он заявил, что хочет публичных извинений от Навального.
По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.
Таким образом, посчитало следствие, Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).
Свою вину оппозиционер не признаёт и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.
Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилёте был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.
Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.