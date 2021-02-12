Фото ⟩ В Таллинне открылся новый детский сад на 280 мест

«Совершенно новый детский сад «Накситралли» был учрежден 1 октября прошлого года, когда здание еще строилось. Теперь детский сад полностью готов, и уже на следующей неделе он будет ждать воспитанников. В детском саду 14 групп, в том числе и для детей с особыми потребностями, - отметил курирующий образовательную сферу вице-мэр Вадим Белобровцев. - Детский сад спроектирован и построен таким образом, чтобы обеспечить детям увлекательную, безопасную и уютную учебную среду. Вдобавок к присущим всем новым детским садам просторным группам, в «Накситралли» есть и кое-что особенное. К примеру, во дворе возведен павильон для проведения учебной работы на свежем воздухе, способный одновременно вместить для совместного пения все группы детского сада. В детском саду также имеется бассейн для обучения плаванию».

Новый детский сад. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

На втором этаже детского сада расположен просторный зал площадью 199 м2, рассчитанный на 200 сидячих мест. Он оснащен передовой звуко- и светотехникой, а также передвижной сценой с современной иллюминацией. На первом этаже расположена детская кухня с плитой и духовым шкафом, где ребята смогут получить навыки приготовления пищи.

По словам Вадима Белобровцева, при выборе названия для детского сада в первую очередь руководствовались тем, чтобы оно нравилось детям.

«Кроме того, мы хотели, чтобы имя передавало важные как для детского сада, так и для города ценности – экологичность, отзывчивость, взаимопомощь, толерантность и созидание – и отдавало дань классике эстонской литературы», - сказал Белобровцев.

«Красной нитью сквозь деятельность детского сада проходит нравственное воспитание, ведь в дальнейшем общество будет во многом зависеть от тех ценностей, которые мы заложим в картину мира наших детей», - отметила заведующая детским садом «Накситралли» Пярье Юлавере.

В детском саду открываются группы как с эстонским, так и русским языком обучения. В качестве одного из важнейших приоритетов директор приводит изучение эстонского языка, чтобы у всех воспитанников были равные возможности в эстонском обществе и культурном пространстве.

Исполняющий обязанности старейшины Хааберсти Олег Сильянов отметил, что район быстро развивается и высоко ценится в качестве места жительства.

«Из года в год население района растет, число семей с детьми увеличивается. Наряду с открытием нового детского сада «Накситралли», предлагающего современные и разносторонние возможности для учебы, в районе Хааберсти в текущем году завершится также комплексная реновация детского сада «Ярвеотса» и Мустйыэской гимназии, а молодежный центр Хааберсти получит новые помещения», - отметил Сильянов, добавив, что в последующие годы планируется обновить и другие детские сады района.

Согласно действующему в Таллинне порядку, первые группы детского сада «Накситралли» укомплектованы на основании общегородской очереди. Ходатайства о получении места в детском саду на последующие годы родители могут предоставить в среде самообслуживания Таллиннского департамента образования.

Здание столичного детского сада «Накситралли» спроектировано ConArte OÜ и построено OÜ Astlanda Ehitus. Планировка интерьера - ConArte OÜ, производитель мебели - Kitman Thulema AS. Общая стоимость проекта 5,56 млн евро. Проект «Реконструкция здания по адресу Ярвеотса-теэ, 33 с целью его переоборудования под нужды детского сада» поддержал Европейский фонд регионального развития.

Детский сад «Накситралли» - второй после «Веэрисе» новый детский сад в Хааберсти, открытый в течение последних трех лет. Идет активный ремонт и в старых детских садах района. Осуществляется капитальный ремонт детского сада «Ярвеотса», в следующем году работы начнутся в «Руккилилле», затем в районе будут обновлены еще пять детских садов. К осени завершится комплексная реновация Мустйыэской гимназии. Это будет означать, что все школы района Хааберсти прошли этап обновления.