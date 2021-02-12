В Таллинне открывается новый детский сад на 280 мест
В пятницу утром состоится торжественное открытие нового детского сада «Накситралли» в районе Хааберсти по адресу Ярвеотса-теэ, 33. Самый современный детский сад города примет до 280 детей.
В пятницу утром состоится торжественное открытие нового детского сада «Накситралли» в районе Хааберсти по адресу Ярвеотса-теэ, 33. Самый современный детский сад города примет до 280 детей.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. Детский сад спроектирован и построен таким образом, чтобы обеспечить детям увлекательную, безопасную и уютную учебную среду.
Вдобавок к просторным группам, детский сад «Накситралли» оснащен большим залом с передвижной сценой и современной звуко- и светотехникой. На первом этаже расположена детская кухня, где ребята смогут получить навыки приготовления пищи.
В детском саду также имеется бассейн для обучения плаванию. Во дворе возведен небольшой павильон для проведения учебной работы на свежем воздухе, вмещающий несколько групп. В детском саду 14 групп, в том числе и для детей с особыми потребностями.