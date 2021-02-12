Пт, 12.02.2021
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Игорь Калакаускас
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В Таллинне открывается новый детский сад на 280 мест

Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

В пятницу утром состоится торжественное открытие нового детского сада «Накситралли» в районе Хааберсти по адресу Ярвеотса-теэ, 33. Самый современный детский сад города примет до 280 детей.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. Детский сад спроектирован и построен таким образом, чтобы обеспечить детям увлекательную, безопасную и уютную учебную среду. 

Вдобавок к просторным группам, детский сад «Накситралли» оснащен большим залом с передвижной сценой и современной звуко- и светотехникой. На первом этаже расположена детская кухня, где ребята смогут получить навыки приготовления пищи. 

В детском саду также имеется бассейн для обучения плаванию. Во дворе возведен небольшой павильон для проведения учебной работы на свежем воздухе, вмещающий несколько групп. В детском саду 14 групп, в том числе и для детей с особыми потребностями.

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