Мюнхенская "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

Матч, проходивший на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в катарском Эр-Райяне, закончился со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Бенжамен Павар. Кроме того, судья на 18-й минуте отменил гол игрока немецкой команды Йозуа Киммиха после просмотра видеоповтора.

"Бавария" принимала участие в турнире как действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА. "Тигрес" получил право на участие благодаря победе в розыгрыше Лиги чемпионов Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Ранее немецкий клуб становился победителем турнира в 2013 году.

Стоит отметить, что мюнхенцы завоевали шестой трофей подряд. До этого "Бавария" под руководством Ханса-Дитера Флика стала чемпионом страны, победила в Кубке Германии, Лиге чемпионов, выиграла Суперкубка УЕФА и Суперкубок Германии. "Бавария" могла повторить собственное достижение 2013 года, завоевав шесть трофеев за календарный год, но клубный чемпионат мира был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го из-за пандемии коронавируса.

Клубный чемпионат мира по футболу - турнир, проходящий под эгидой международной федерации футбола (ФИФА), в котором участвуют победители шести континентальных клубных соревнований. В декабре 2021 года в Японии этот турнир в последний раз будет проведен в текущем формате. Следующий после него чемпионат пройдет в Китае при участии 24 команд.