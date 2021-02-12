Чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина во время велопрогулки

Как сообщает пресс-служба команд ы « Альпин », за которую Алонсо будет выступать в предстоящем сезоне, испанец находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Детальное медицинское обследование гонщика состоится в пятницу.

По данным ВВС, у Фернандо диагностирован перелом челюсти. Его перевезут в Берн, где находится специалист по лечению таких травм.

Существует риск пропуска гонщиком старта сезона, который намечен на конец марта в Бахрейне. Предсезонные тесты состоятся 12-14 марта, Гран-при Бахрейна - 28 марта.

В предстоящем сезоне 39-летний Алонсо планировал спустя три года вернуться в «Формулу-1». Он заявлен за команду «Альпин», которая заменит выступавший ранее «Рено».