Пт, 12.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Жители западной Эстонии могут так и не дождаться открытия ледовых трасс
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Жители западной Эстонии могут так и не дождаться открытия ледовых трасс

Ледовая трасса. Иллюстративное фото. ФОТО: Eduard Laur

Несмотря на сильные морозы, надежды на открытие ледовых трасс в этом году продолжают таять, пишет Rus.ERR.

Нарастанию льда препятствуют обильные снегопады и теплая морская вода, а из-за подъема уровня моря вода местами пробивается наружу, не позволяя проложить сухую трассу.

Для автомобиля весом 2,5 тонны нужен лед толщиной не менее 24 см, а проведенные накануне замеры показали, что нужных условий нет ни в направлении островов Вормси и Кихну, ни между Хийумаа и Сааремаа. Между большими островами и материком еще недавно была замечена открытая вода.

Новые замеры толщины льда проведут через десять дней. 

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