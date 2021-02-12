Жители западной Эстонии могут так и не дождаться открытия ледовых трасс
Несмотря на сильные морозы, надежды на открытие ледовых трасс в этом году продолжают таять, пишет Rus.ERR.
Несмотря на сильные морозы, надежды на открытие ледовых трасс в этом году продолжают таять, пишет Rus.ERR.
Нарастанию льда препятствуют обильные снегопады и теплая морская вода, а из-за подъема уровня моря вода местами пробивается наружу, не позволяя проложить сухую трассу.
Для автомобиля весом 2,5 тонны нужен лед толщиной не менее 24 см, а проведенные накануне замеры показали, что нужных условий нет ни в направлении островов Вормси и Кихну, ни между Хийумаа и Сааремаа. Между большими островами и материком еще недавно была замечена открытая вода.
Новые замеры толщины льда проведут через десять дней.
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