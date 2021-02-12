Жена рожает, тороплюсь на рыбалку: как оправдывают себя нарушители ПДД

«Людям следует планировать время с запасом», - дает простой совет сотрудница службы ведения производства по проступкам Курессаареского отделения полиции Минна Раун, которая в своей работе часто сталкивается с превышающими скорость.

За последние 13 месяцев полицейские на дорогах Сааремаа и Муху поймали более 600 превысивших скорость водителей, из них 279 — на шоссе Курессааре-Куйвасту.

Полицейская Минна Раун говорит, что часто люди торопятся, поскольку хотят побыстрее добраться с парома домой. Например, в рождественскую ночь 2020 года патруль остановил автомобиль, скорость которого на участке с разрешенными 90 км/ч при обгоне была 149 км/ч.

«Человек признал нарушение и объяснил его тем, что ехал с работы из Финляндии и хотел побыстрее добраться до дома», - сказала Раун. Также часто торопятся, если надо успеть на паром.

Среди причин также называют невнимательность, неосмотрительность, небольшой дорожный трафик, не смотрели на спидометр, заболтались с пассажирами, предположение, что зона ограничения скорости уже была пройдена, или просто заявляют, что нога стала тяжелой.

Торопятся на рыбалку, свадьбу и даже поиграть в карточную игру.

В ходе наблюдений за дорожным движением в прошлом году превышение скорости на 41-60 км на Сааремаа было установлено 12 раз. Всем нарушителям был выписан штраф от 600 до 680 евро.

Повторные нарушители, помимо денежного штрафа, также были лишены водительских прав.

Максимальная скорость, зафиксированная передвижной камерой измерения скорости, составила 144 км/ч, она была зафиксирована дважды.

Матис Сикк. ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Глава патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк говорит, что превышение скорости также может происходить в результате мимолетных эмоций. Например, водители утверждали, что хотели испытать машину. Некоторым не нравится с парома ехать за другими в колонне машин.

«Есть и те, которые говорят, что для их спешки была причина. Например, один мужчина торопился по шоссе Упа-Лейси в больницу, поскольку была информация, что жена вот-вот родит. Мужчина хотел поддержать свою жену. Патрули поговорили с мужчиной, чтобы он все-таки так не торопился, и он смог дальше продолжить свой путь», - говорит Матис Сикк. По его словам, в таких ситуациях водителей можно по-человечески понять, что адреналин бушует и жмет на педаль газа. Но на самом деле это не оправдание превышения скорости.

По словам Сикк, полученные за счет превышения скорости несколько минут не стоят тех дополнительных опасностей: тормозной путь увеличивается в несколько раз, а ущерб и травмы в случае столкновения намного хуже.

«Также для водителей оперативных автомобилей во время обучения подчеркивается, что самая большая ошибка - это не прибытие на место происшествия, поскольку, если вы сами находитесь в кювете, никому уже помочь не сможете. Поэтому нужно всегда выбирать скорость, которая соответствует условиями и навыкам водителя. И, конечно же, она должна быть в соответствии с правилами», - говорит Матис Сикк.

По его словам, именно по понедельникам часто бывает больше суеты и более активный трафик. Начало рабочей недели, все торопятся и едут на материк по работе.

Кривая происшествий и также появления большего количества патрулей снова начнут расти по мере приближения выходных. Особенно это актуально летом, когда по выходным на Сааремаа бывает много туристов.

ФОТО: ALLIKAS: PPA / GRAAFIKA: LIINA ÕUN