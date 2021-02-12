Пт, 12.02.2021
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Майлис Репс
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Финская полиция прекратила дело лыжника Александра Большунова

Инцидент с участием Александра Большунова и финна Йони Маки произошел на этапе Кубка мира в Лахти. ФОТО: Markku Ulander via www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva

Полиция финского региона Хяме не будет проводить предварительное расследование и передавать в прокуратуру дело в отношении ведущего российского лыжника Александра Большунова после инцидента с финном Йони Маки на этапе Кубка мира в Лахти, пишет Newsru.

"Полиция завершила предварительное рассмотрение инцидента в эстафетной гонке, - цитируют сообщение СМИ. - Произошедшее соответствует статье о нанесении легких увечий. Истец сообщил, что не требует наказания или компенсации. Дело не будет проходить через фазы предварительного расследования и предъявления обвинения, поскольку у прокурора нет права для выдвижения обвинения".

Во время эстафеты на этапе Кубка мира 24 января Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки врезался в обидчика, сбив его с ног. Эстафетная команда, в которой бежал Александр, была дисквалифицирована и лишена бронзы, однако медали достались второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.

Позднее Большунов извинился за свое поведение и заявил, что просто хотел поговорить и врезался в Маки неумышленно - у него сломались крепления лыж.

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