Финская полиция прекратила дело лыжника Александра Большунова

"Полиция завершила предварительное рассмотрение инцидента в эстафетной гонке, - цитируют сообщение СМИ. - Произошедшее соответствует статье о нанесении легких увечий. Истец сообщил, что не требует наказания или компенсации. Дело не будет проходить через фазы предварительного расследования и предъявления обвинения, поскольку у прокурора нет права для выдвижения обвинения".

Во время эстафеты на этапе Кубка мира 24 января Большунов отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки врезался в обидчика, сбив его с ног. Эстафетная команда, в которой бежал Александр, была дисквалифицирована и лишена бронзы, однако медали достались второму составу российской сборной, который пришел к финишу четвертым.