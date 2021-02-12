Подписывайтесь на Rus.Postimees в социальных сетях!

Теперь Rus.Postimees можно найти и в новой социальной сети TikTok! Переходите по ссылке и подписывайтесь на наш аккаунт!
Чтобы найти наш канал, в приложении Telegram в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!
Если у вас еще нет своего аккаунта в социальной сети Telegram, сейчас самое время его завести. Регистрация, для которой понадобится мобильный номер, занимает не больше нескольких минут.
Подписаться на Rus.Postimees может любой пользователь Facebook. Для этого достаточно ввести в строку поиска в социальной сети Facebook Rus.Postimees или перейти по ссылке и нажать на кнопку «Нравится» под шапкой профиля. На нашей страничке в Facebook также часто проводятся розыгрыши различных призов!
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