Подписывайтесь на Rus.Postimees в социальных сетях!

TikTok

Теперь Rus.Postimees можно найти и в новой социальной сети TikTok! Переходите по ссылке и подписывайтесь на наш аккаунт!

Telegram

Чтобы найти наш канал, в приложении Telegram в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Если у вас еще нет своего аккаунта в социальной сети Telegram, сейчас самое время его завести. Регистрация, для которой понадобится мобильный номер, занимает не больше нескольких минут.

Facebook

Подписаться на Rus.Postimees может любой пользователь Facebook. Для этого достаточно ввести в строку поиска в социальной сети Facebook Rus.Postimees или перейти по ссылке и нажать на кнопку «Нравится» под шапкой профиля. На нашей страничке в Facebook также часто проводятся розыгрыши различных призов!