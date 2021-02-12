Камеры измерения скорости на перекрестке у центра «Кристийне» в конце года перестанут работать

По словам руководителя отдела организации ухода за дорогами Транспортного департамента Эркки Вахеоя, государственный департамента выполняет роль собственника только на государственных шоссе, у департамента нет права устанавливать или иметь в собственности сооружения, которые находятся на дорогах самоуправлений.

Он добавил: «Насколько нам известно, готовятся поправки к правовым актам, которые позволят задействовать самоуправления для надзора за дорожным движением при помощи камер, измеряющих скорость. Надеемся, что эти поправки позволят Таллинну пользоваться камерами по своему усмотрению. Именно поэтому Транспортный департамент не хочет продлевать договор».

Статистика Департамента полиции и погранохраны показывает, что в 2018 году было отправлены 7033 штрафов нарушителям, выявленным благодаря этим камерам. Специалисты говорят, что они помогли повысить безопасность, поскольку в 2020 году штрафов стало уже 3870.

Если обещанные законы не будут изменены, то столичные камеры могут превратиться в простые фиксаторы нарушений, поскольку государственный департамента в камерах не заинтересован, а город не может наказывать за нарушения.