Пт, 12.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
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  • Пациент подрался с медиками, а потом сбежал из больницы
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Пациент подрался с медиками, а потом сбежал из больницы

Скорая помощь. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Полиция занимается инцидентом, произошедшим в четверг в одной из столичных больниц.

11 февраля поступило сообщение о том, что упавший на улице Рави в центре Таллинна 44-летний мужчина напал на поспешивших к нему на помощь работников скорой помощи. Его доставили в больницу, откуда он позже сбежал.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.

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