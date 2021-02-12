Кийк: ослаблять ограничения пока нельзя

«В настоящее время совершенно очевидно, что правительство не сможет ослабить ограничения, распространение вируса по-прежнему велико», - пояснил Кийк.

И хотя пик распространения коронавируса нам удалось миновать, уровень заражений высок. По последним данным, в стационарном лечении нуждается 451 человек с коронавирусом. Из них интенсивную терапию проходят 30 человек, к аппарату ИВЛ в свою очередь подключены 12 человек.

Цель правительства — сохранить учебные заведения открытыми. «В Эстонии дети могут ходить в школу, но с определенными исключениями. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы контактное обучение продолжилось», - сказал Кийк. Он добавил, что если смотреть на распространение вируса детально, то многие заражаются в семейном кругу. Также часто источник заражения неизвестен.

Министр образования и науки Лийна Керна (Партия реформ) сказала вчера, что 15% вспышек коронавируса связаны со школами и восемь — с детсадами. «Поэтому вспышки есть везде, не только в образовательных учреждениях. Так как в учебных заведениях реагируют очень быстро, там не возникает больших очагов», - объяснила Керсна.

Комментируя новые ограничения для мест общепита, Кийк сказал, что, видимо, эту возможность должны взвесить научный совет и Департамент здоровья. «Понятно, что мы не вводим уездных ограничений, а подходим к стране в целом, потому что показатели одинаково высоки почти во всех уездах», - пояснил Кийк.

Люди устали от ограничений

«Люди устали от изоляции», - сказала вчера премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). Он считает, что если бы на рабочих местах носили маски, мыли руки и не кучковались, то было бы уже хорошо.

В ситуации, когда у людей снизилось чувство опасности, правительство ждет рекомендаций от научного совета. «Если правила нарушаются, надо ужесточать ограничения, но к этому мы не хотим прийти», - отметила Каллас.

Танель Кийк сказал Postimees, что большинство людей все еще следуют инструкциям. «Конечно, есть те, кто устал от кризиса и кто не хочет придерживаться ограничений», - признал он.

По словам Кийка, следовало бы думать, что мы все уже находимся на финише второй волны и сейчас всем имеет смысл потерпеть. «С каждым днем ​​доля вакцинированных людей растет, ситуация начинает улучшаться в так называемых больничных очагах», - сказал Кийк. Он добавил, что все налаживается и в домах призрения.

В странах с высоким уровнем вакцинации показатели заражений стали снижаться. «Мы тоже можем каждый месяц делать больше прививок, и тогда показатели начнут падать», - заявил министр.