Пт, 12.02.2021
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Март Хельме
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  • Пьяный водитель мотомобиля, ставший виновников аварии, проведет два года в тюрьме
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Пьяный водитель мотомобиля, ставший виновников аварии, проведет два года в тюрьме

Мотомобиль. Снимок иллюстративный. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

9 февраля Вируский уездный суд приговорил к реальному тюремному заключению 48-летнего мужчину, который управлял в Раквере мотомобилем в состоянии опьянения и спровоцировал аварию на улице Тарту.

8 февраля полиция получила сообщение, что в Раквере на улице Тарту произошла авария, в которой водитель мотомобиля врезался в припаркованную на обочине машину. Прибывший на место происшествия полицейский патруль установил, что 48-летний водитель мотомобиля был пьян. Полицейские задержали водителя в качестве подозреваемого и доставили его в Раквереское отделение полиции. Мужчину и ранее неоднократно отстраняли от управления транспортным средством, так как он попадался пьяным за рулем.

По словам ведущего следователя Раквереского отделения полиции Тийны Тоост, настоящее везение, что в произошедшей посреди рабочего дня аварии не пострадали люди. «Достойно сожаления, что мужчина не вынес урок из своих прежних ошибок и не понял, какую опасность представляет вождение в пьяном виде для окружающих людей. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, человек не может вовремя отреагировать на неожиданно возникшие препятствия на дороге и последствия могут быть самыми непредсказуемыми», – сказала ведущий следователь.

По ее словам, аварии с участием пьяных водителей составляют значительную часть всех нарушений на дорогах и если таких водителей будет меньше, то будет меньше и аварий с трагическими последствиями. «Полиция каждый день работает над тем, чтобы наши дороги были более безопасными. Однако внести свою лепту в безопасность на дорогах может каждый человек. Для этого нужно препятствовать знакомым садиться за руль в пьяном виде или звонить на номер 112, если на дороге замечен водитель с подозрительным стилем вождения», – добавила Тоост.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Айна Тали, в работе прокуратуры и полиции часто происходят случаи, когда пойманный ранее пьяным за рулем водитель не меняет своего поведения после первого нарушения и следующего за ним наказания. «При повторном нарушении прокуратура ходатайствует о более строгом наказании и многолетнее реальное тюремное заключение в данных случаях не являются чем-то редким», – сказал Тали.

 48-летний мужчина приговорен к двум годам, одному месяцу и трем дням реального тюремного заключения. Решение суда еще не вступило в силу.

С начала этого года в Ляэне-Вирумаа от вождения был отстранен 21 нетрезвый водитель, при этом восемь водителей находились в состоянии опьянения, наказываемом в уголовном порядке.

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