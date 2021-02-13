От редакции ⟩ Избавимся от позорного феномена естественным путем?

Год назад, в феврале 2020 года, в силу вступила поправка к статье 13 Закона о гражданстве, которая должна была позволить детям, один из родителей которого — лицо без гражданства (так называемый серопаспортник), а другой — гражданин другой страны, получить эстонское гражданство. В поправке было несколько нюансов. Например, родитель или предок несовершеннолетнего на момент 20 августа 1991 года должен был быть жителем Эстонии. Но куда больше вопросов вызывает другой момент — к ходатайству об эстонском гражданстве родители должны приложить справку о том, что несовершеннолетний освобожден от гражданства другого государства.

Именно последнее условие оказалось фактически невыполнимым для большинства несовершеннолетних, на которых и была направлена эта поправка. Все дело в том, что российское законодательство не позволяет освобождать детей от гражданства и такую справку можно получить только после достижения ребенком совершеннолетия.

Не все так просто и у тех детей, один из родителей которых — гражданин другой европейской страны. Например, о подобном абсурдном случае в декабре 2020 года рассказывали и мы: мать — лицо без гражданства, отец — гражданин Литвы. Мать, имеющая право на единоличную опеку над ребенком, планировала ходатайствовать об эстонском гражданстве для него, воспользовавшись той самой поправкой. Но вдруг выяснилось, что из-за разных статусов родителей (мать родилась в Эстонии и у нее есть постоянный вид на жительство, а отец проживает в Эстонии, но имеет срочное право на жительство) ребенку не могли выдать ни вид, ни право на жительство, пока он не получит хоть какое-то гражданство.

В итоге матери предстояло ходатайствовать для ребенка о гражданстве Литвы, оформлять паспорт, получить на ребенка медстраховку, потом отказаться от литовского гражданства и ходатайствовать об эстонском. И все эти бюрократические круги ада надо было пройти с младенцем на руках.

После подобных историй нисколько не удивляет тот факт, что на основании действующего уже почти год закона, гражданство Эстонии получили всего трое детей.

В начале этой недели этому обстоятельству возмутилась Социал-демократическая партия, которая 8 февраля внесла в производство Рийгикогу проект изменения Закона о гражданстве, цель которого - отменить тот самый пункт о необходимости лишить ребенка других гражданств до ходатайства об эстонском. Попытку внести подобное изменение соцдемы предпринимали и в прошлом году, но получить поддержку большинства не удалось. Вероятно, и сейчас этот законопроект будет ждать очередной провал.

Центристская партия сказала Rus.Postimees, что принятый год назад законопроект о гражданстве - самый значительный шаг в решении проблемы безгражданства за последние двадцать с лишним лет, а также отметила, что центристы по-прежнему считают, что серых паспортов быть не должно, но сейчас для решения этой проблемы получить поддержку большинства в парламенте невозможно. Тому доказательство и партия «Отечество», которая считает, что законопроект соцдемов приведет к возникновению двойного гражданства, что они поддержать никак не могут.