Нефть начала дешеветь на фоне мрачных прогнозов ОПЕК

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.05 в пятницу составляет $60,75 за баррель, что на $0,39 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,79 за баррель, что на $0,45 (0,77%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Падение котировок накануне прервало самые длительные с января 2019 года периоды непрерывного роста для обоих сортов нефти, свидетельствуют данные Dow Jones. В среду как Brent, так и WTI завершили торги на максимумах с января 2020 года.

Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

"Это было долгое, непрерывное ралли, которому пришлось сделать передышку", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в четверг.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Несмотря на понижательный тренд, цены на нефть могут продемонстрировать рост по итогам недели, пишет Bloomberg. Некоторые аналитики также оптимистично настроены в отношении долгосрочных перспектив.