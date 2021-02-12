Фото ⟩ Такой вот сосед: что делать, если в благополучном доме есть асоциальная квартира

На наш запрос ответил старейшина Хааберсти Андре Ханимяги. Он сообщил, что сотрудники отдела социального попечения побывали по представленному нами адресу, но, к сожалению, собственника квартиры дома не оказалось. «Наши сотрудники обязательно постараются связаться как с ним самим, так и с его родственниками, чтобы предложить помощь и проинформировать их о возможностях социальной поддержки, которую предлагает город», - продолжил Ханимяги.

В то же время старейшина напомнил, что решение данного вопроса входит в компетенцию квартирного товарищества. «Если в многоквартирном доме есть квартира, в которой в течение длительного времени человек живет в антисанитарных условиях, и в квартире неприятно пахнет, то правление квартирного товарищества должно принять меры, чтобы собственник квартиры своим образом жизни не ущемлял права других собственников. В принципе, это частноправовой спор, и если товарищество не может решить проблему путем переговоров, ему следует обратиться в суд», - сказал старейшина района.

Комментирует юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева.

К сожалению, описанный случай не имеет простого или однозначного решения. Подобные проблемы могут решаться только сообща, с привлечением квартирного товарищества, отдела социального обеспечения, родственников этого мужчины, соседей и жителей дома.

Каждый человек волен выбрать для себя образ жизни. Главное, чтобы это не мешало другим проживающим в доме людям также использовать свои квартиры без каких-либо сложностей.

Поднятая проблема носит, прежде всего, социальный характер. Очень трудно убедить человека принять помощь или прислушаться к мнению окружающих его людей, если он сам этого не захочет.

Нельзя просто лишить такого человека собственности, опираясь лишь на то, что его образ жизни несовместим со стилем жизни большинства других людей, проживающих с ним в одном доме.

Негативное воздействие образа жизни такого соседа должно быть обоснованно, доказано и действительно негативно влиять на большинство проживающих в доме.

Читателям, обратившимся на портал Rus.Postimees, прежде всего следует известить о сложившейся ситуации правление квартирного товарищества, которое должно попытаться разъяснить собственнику квартиры, что он не может нарушать права других собственников.

Также правление может предложить жильцу варианты решения проблемы, например, привлечь родственников, социальные службы, неравнодушных соседей и т.д.

Если же никакие переговоры не увенчаются успехом, то в крайнем случае по решению большинства собственников можно обратиться в суд с требованием принудительного отчуждения квартирной собственности.