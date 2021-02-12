Пт, 12.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Такой вот сосед: что делать, если в благополучном доме есть асоциальная квартира
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Фото ⟩ Такой вот сосед: что делать, если в благополучном доме есть асоциальная квартира

Без хозяина мы не имели права зайти в квартиру, но даже с порога видно, в каком состоянии находится это жилье. ФОТО: Сандер Ильвест

По какому поводу происходят конфликты в многоквартирных домах? Далеко за воспоминаниями ходить не надо: еще не забыто убийство в Ласнамяэ, когда пожилой сосед буквально расстрелял молодую женщину из-за шума в квартире. Менее трагично конфликтуют из-за шумных вечеринок, из-за проблем с выборами правления квартирного товарищества, из-за должников, из-за неправильного выгула собак… Скорее всего, идеальных многоквартирных домов не бывает.

В редакцию Rus.Postimees обратилась Юлия, живущая в пятиэтажке на Астангу. По ее словам, из одной квартиры в ее подъезде исходит удушающий запах, свойственный асоциальному жилью. В квартире живет тихий и неконфликтный пожилой мужчина, за квартиру он платит исправно, но соседей очень беспокоит ужасающая антисанитария.

«Я расставила по всему подъезду ароматизированные свечи и палочки, но постоянно жечь благовония – тоже не выход, - рассказала нам Юлия. – Мы звонили в управу Хааберсти, но что делать - никто подсказать не может!»

Пятиэтажный дом на улице Астангу полностью реновирован, но окна этой квартиры замечаешь сразу. Немытые, с грязными занавесками окна не говорят, они кричат: в этой квартире не все благополучно.

Юлия впускает нас в подъезд, и в нос ударяет волна специфического кислого запаха. Поднимаемся на второй этаж и стучим в старую дверь.

Соседи много раз пытались воздействовать на "дядю Сашу". ФОТО: Сандер Ильвест

«Дядя Саша, это я!» - кричит Юлия и объясняет, что часто общается с жильцом квартиры, пытается предложить ему стиральный порошок, другие гигиенические средства, но тот не принимает никакой помощи.

В открытую дверь удалось разглядеть захламленность квартиры. ФОТО: Сандер Ильвест

Из-за двери никто не отзывается, только слышно кошачье мяуканье. И тут, как в кино, незапертая дверь приоткрывается, потом ползет назад, и навстречу нам выходит роскошный рыжий кот, вполне себе чистый и упитанный. «Дяди Саши» дома не оказалось, но волна запаха и открывшаяся нам картина дополняет рассказ соседки.

Дома был только кот. ФОТО: Сандер Ильвест

Без хозяина входить в квартиру мы, конечно, не стали. По словам той же Юлии, «дядя Саша» может часами где-то бродить, причем внешне он выглядит достаточно опрятно, да и пьяным его не видели.

Открывается дверь соседней квартиры – там услышали наши голоса. По лестнице поднимается мужчина средних лет. Увидев пресс-карту, они облегченно вздыхают: «Может быть, вы подскажете, что делать?»

Из беседы с соседями выяснилось, что на многократные просьбы и уговоры привести квартиру в порядок живущий там пожилой мужчина не реагирует. Соседи предлагали ему помощь, даже хотели собирать деньги на контейнер для мусора и моющие средства, но всякую помощь тот отвергает.

Жители подъезда знают и родственников соседа, но те ничего не предпринимают. ФОТО: Сандер Ильвест

Долгов на квартире нет, по словам соседей, за квартиру платит живущий отдельно сын «дяди Саши». С сыном тоже разговаривали, но и он реагирует пассивно: «А что я могу сделать…»

«Мы сами в беде», - сказал нам на следующий день по телефону другой житель этого дома. – Долгов нет, а на более активные действия правление не может решиться. Да и жалко его».

Окна квартиры говорят о многом. ФОТО: Сандер Ильвест

Так что же делать, если человек добровольно выбрал такой образ жизни, но живет в многоквартирном доме? Используя какие аргументы, квартирное товарищество может убедить этого человека или его родственников привести квартиру в порядок? Или же, если долгов по квартплате нет и сам он не рвется помыться и вымыть квартиру, соседям больше ничего не остается делать, как расставлять по подъезду ароматические свечи?

На наш запрос ответил старейшина Хааберсти Андре Ханимяги. Он сообщил, что сотрудники отдела социального попечения побывали по представленному нами адресу, но, к сожалению, собственника квартиры дома не оказалось. «Наши сотрудники обязательно постараются связаться как с ним самим, так и с его родственниками, чтобы предложить помощь и проинформировать их о возможностях социальной поддержки, которую предлагает город», - продолжил Ханимяги.

В то же время старейшина напомнил, что решение данного вопроса входит в компетенцию квартирного товарищества. «Если в многоквартирном доме есть квартира, в которой в течение длительного времени человек живет в антисанитарных условиях, и в квартире неприятно пахнет, то правление квартирного товарищества должно принять меры, чтобы собственник квартиры своим образом жизни не ущемлял права других собственников. В принципе, это частноправовой спор, и если товарищество не может решить проблему путем переговоров, ему следует обратиться в суд», - сказал старейшина района.

Домом занимается обслуживающая фирма Нaabersti Haldus OÜ. Контактов правления квартирного товарищества на стенде объявлений нет.

Комментирует юрист Эстонского союза квартирных товариществ Ирина Рева.

К сожалению, описанный случай не имеет простого или однозначного решения. Подобные проблемы могут решаться только сообща, с привлечением квартирного товарищества, отдела социального обеспечения, родственников этого мужчины, соседей и жителей дома.

Каждый человек волен выбрать для себя образ жизни. Главное, чтобы это не мешало другим проживающим в доме людям также использовать свои квартиры без каких-либо сложностей.

Поднятая проблема носит, прежде всего, социальный характер. Очень трудно убедить человека принять помощь или прислушаться к мнению окружающих его людей, если он сам этого не захочет.

Нельзя просто лишить такого человека собственности, опираясь лишь на то, что его образ жизни несовместим со стилем жизни большинства других людей, проживающих с ним в одном доме.

Негативное воздействие образа жизни такого соседа должно быть обоснованно, доказано и действительно негативно влиять на большинство проживающих в доме.

Читателям, обратившимся на портал Rus.Postimees, прежде всего следует известить о сложившейся ситуации правление квартирного товарищества, которое должно попытаться разъяснить собственнику квартиры, что он не может нарушать права других собственников.

Также правление может предложить жильцу варианты решения проблемы, например, привлечь родственников, социальные службы, неравнодушных соседей и т.д.

Если же никакие переговоры не увенчаются успехом, то в крайнем случае по решению большинства собственников можно обратиться в суд с требованием принудительного отчуждения квартирной собственности.

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