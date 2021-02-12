Рейд в таллиннской гостинице: четверо иностранцев должны будут покинуть Эстонию
В результате проверки таллиннского гостиничного предприятия полиция выслала из страны четверых граждан Узбекистана.
В результате проверки таллиннского гостиничного предприятия полиция выслала из страны четверых граждан Узбекистана.
Сотрудники Пыхьяской префектуры в четверг проверили находящихся в расположенном в Таллинне гостиничном предприятии иностранцев, передала префектура. В гостинице находились 14 иностранцев, в отношении восьми потребовались дополнительные действия.
У четверых мужчин, граждан Узбекистана, истек срок действия краткосрочной рабочей визы, они находились в Эстонии без законных оснований. Всем четверым составили предписание покинуть Эстонию и на три года запретили въезд в страну.
Один из прошедших проверку незаконно находился в Эстонии с июня прошлого года, его доставили в центр задержания и на три года запретили ему въезд. Остальным троим после проведения процессуальных действий разрешили вернуться в гостиницу.