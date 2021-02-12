Пт, 12.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Рейд в таллиннской гостинице: четверо иностранцев должны будут покинуть Эстонию
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Рейд в таллиннской гостинице: четверо иностранцев должны будут покинуть Эстонию

Полицейский. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В результате проверки таллиннского гостиничного предприятия полиция выслала из страны четверых граждан Узбекистана.

Сотрудники Пыхьяской префектуры в четверг проверили находящихся в расположенном в Таллинне гостиничном предприятии иностранцев, передала префектура. В гостинице находились 14 иностранцев, в отношении восьми потребовались дополнительные действия.

У четверых мужчин, граждан Узбекистана, истек срок действия краткосрочной рабочей визы, они находились в Эстонии без законных оснований. Всем четверым составили предписание покинуть Эстонию и на три года запретили въезд в страну.

Один из прошедших проверку незаконно находился в Эстонии с июня прошлого года, его доставили в центр задержания и на три года запретили ему въезд. Остальным троим после проведения процессуальных действий разрешили вернуться в гостиницу.

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