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В Бабушкинском суде Москвы началось второе заседание по делу о клевете на ветерана, обвиняемым по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный. В начале заседания адвокаты Навального заявили ходатайство об отводе судьи Акимовой, которое осталось без удовлетворения.

Адвокат Ольга Михайлова зачитала письменное ходатайство, в котором говорилось, что судья «продемонстировала явную зависимость от стороны обвинения» и не обеспечила состязательность сторон.

Адвокат заметила, что несмотря на запрет на видеосъемку на прошлом заседании, на федеральных каналах вышли программы с видеоматериалами из зала суда, которые позволили односторонне и предвзято утверждать, что «Навальный не уважает ветеранов, оклеветал ветерана Великой Отечественной войны, которые жертвовали собой на полях войны».

«Представляется, что видеозапись процесса все же осуществлялась техническими средствами суда, с ведома председательствующей в процессе судьи, но была выдана исключительно телеканалам, негативно освещающим данный процесс и Навального», - сказала адвокат.

Михайлова обратила внимание на отсутствие у Навального возможности общаться наедине с адвокатами. Еще на прошлом заседании в ответ на просьбу защиты удалить конвой и поговорить с Навальным наедине судья посоветовала им переписываться.

По утверждению адвоката Михайловой, судья пыталась ограничивать Навального в праве на защиту, перебивала его и не давала высказать свою позицию. Она также напомнила, что потерпевшему Артеменко, который выступил на прошлом заседании по видеосвязи, во время слушаний стало плохо, а также что из-за плохого качества связи его и других выступавших дистанционно свидетелей было практически не слышно.

Кроме того, продолжила адвокат, суд постоянно снимал вопросы Навального к свидетелям. Все перечисленное свидетельствует о том, что судья Акимова не независима и не беспристрастна, считает Михайлова.

Отвод судье Акимовой также заявил другой адвокат Навального Вадим Кобзев.

«Я очень разочарован вашей ложью, ваша честь», - заявил сам Навальный, отмечая, что видеозапись заседания все же ведется, несмотря на постановление судьи о запрете съемки. Судья попыталась прервать его, спросив, поддерживает ли он отвод.

«Я нахожусь в процессе ответа на ваш вопрос. Конечно да, я поддерживаю этот отвод. Вам надо прекратить позориться и поступить на какие-то курсы, чтобы усовершенствовать свое знание законов Российской Федерации», - заявил Навальный.

Прокурор Екатерина Фролова попросила суд не удовлетворять отвод. По ее мнению, какие-либо обстоятельства, говорящие о заинтересованности судьи Акимовой в исходе дела, отсутствуют.

После этого судья удалилась в совещательную комнату.

Как передает корреспондент Би-би-си, во время перерыва до журналистов, которые сидят в другом зале суда с трансляцией заседания, доносятся обрывки разговора Навального с адвокатами.

«Оля, О-оля, - зовет Навальный адвоката Михайлову, - Спроси пожалуйста, чего там Захар, как у него дела?» (Захар - сын Алексея Навального - Би-би-си).

Ветеран отказался от участия

Судья Акимова вернулась в зал судебного заседания спустя час. Ходатайство о своем отводе она удовлетворять не стала.

После этого Навальный решил снова поднять вопрос о съемке и попросил судью разрешить вести видеозапись заседания стороне защиты.

«Каким образом я могу получить видеопротокол?» - спросил Навальный. Судья объяснила, что он может заявить соответствующее ходатайство после рассмотрения дела и получить доступ к аудио и видеопротоколу.

«А каким образом доступ к видеопротоколу оказался у Дмитрия Киселева?» - продолжил Навальный.

«Я же дважды объяснила», - ответила судья. «Нет, вы ничего не объяснили», - возразил ей Навальный.

После этого прокурор Фролова попросила приобщить ходатайство потерпевшего ветерана Игната Артеменко, в котором тот отказался от дальнейшего участия в деле.

В ходатайстве Артеменко говорится, что он довел свою позицию до суда 5 февраля. По словам Артеменко, во время заседания ему стало плохо из-за "продолжающихся оскорблений со стороны подсудимого Навального, которому я прошу дать оценку в том числе и со стороны уголовного законодательства".

Это не позволяет ему принять участие в дальнейших заседаниях по делу, говорится в ходатайстве ветерана.

Прокурор также зачитала документ из поликлиники, в которую ходит Артеменко, в котором перечисляются его болезни. В документе говорится, что врачи не рекомендуют ветерану продолжать свое участие в процессе.

Навальный спросил, откуда у прокурора заявление Артеменко. Та объяснила, что представляет интересы Артеменко «в лице государства».

Судья сделала Навальному «третье предупреждение о недопустимости такого поведения» и напомнила ему, что вправе удалить его до окончания заседания.

Адвокат Михайлова показала Навальному заявление Артеменко через стекло аквариума и сказала судье, что защита оппозиционера не возражает против приобщения документа, но его достоверность вызывает сомнения. Она обращает внимание, что документ напечатан на компьютере, и, учитывая все перечисленные заболевания Артеменко, неизвестно, сам ли потерпевший его печатал.

«Мы видели этого человека, он прочитал три строчки по бумажке, не понимал вопросов и вообще был чуть жив. Вы мне пытаетесь сказать, что он набрал на компьютере страницу текста?! Очевидно, что это подделано. Если вы подделываете, то хотя бы пишите это тем языком, которым выражается 95-летний», - сказал Навальный.

После этого он сделал замечание судье в связи с тем, что она его перебивает, и пригрозил удалить ее из зала суда.

«Я не верю, что он сам мог составить такой текст. Вы используете несчастного деда как куклу!» - заявил оппозиционер.

Допрос внука ветерана

Судья удовлетворила ходатайство Артеменко об отказе от участия в процессе, после чего в зал зашел внук ветерана Игорь Колесников, на допросе которого закончилось предыдущее заседание.

Навальный попытался расспросить его про его статус индивидуального предпринимателя и бизнес, однако прокурор его перебивала, а судья снимала вопросы.

«Игорь Владимирович, я пытаюсь понять, каким образом вы встали на скользкий путь торговли собственным дедушкой. Ваш дедушка занимается ремонтом мобильных телефонов? Каким образом вы объясните тот факт, что ваш дедушка в возрасте 86 лет был учредителем вашей компании, которая чинит мобильные телефоны?» - спросил Навальный.

»Вас там бьют, что ли?» - задал ему встречный вопрос Колесников.

Навальный попытался задать ему еще вопросы про то, каким образом его дед стал учредителем компании, но судья перебивала его и просила задавать вопросы по существу, а потом в очередной раз пригрозила удалить из зала.

Потом Навальный перешел к вопросу о том, кто именно написал заявление в Следственный комитет. На этом моменте закончилось предыдущее заседание. Тогда Колесников заявил, что ни он, ни его дед заявления не писали, хотя в материалах дела есть заявление с подписью Артеменко.

«Как в материалах дела оказалось заявление, подписанное вашим дедушкой? Вы говорите, что знаете, что дед не обращался с заявлением. А заявление есть», - сказал Навальный.

Колесников объяснил, что не знает, писал его дед заявление или нет. Сам Колесников заявление не писал, добавил он.

«Как хорошо ваш дедушка знаком со структурой Следственного комитета? Как он представляет, сколько в нем управлений и отделов? Может ли ваш дедушка 95 лет написать заявление на имя руководителя второго управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской федерации по городу Москве Алиеву?» - продолжил Навальный.

«Вы общались с дедушкой. Вместо того чтобы называть его куклой с медальками, могли бы это спросить!» - парировал Колесников и заявил, что Навальный ведет себя «как уж на сковородке», вместо того чтобы извиниться перед ветераном.

Навальный в ответ на это в очередной раз обвинил Колесникова в торговле дедом: «Здесь у каждого дед воевал - у этого, у этого, у этого. Но никто кроме вас дедушкой не торгует».

Навальный продолжил свои попытки задать вопросы Колесникову про заявление в СК и то, мог ли Артеменко составить его сам, но судья сделала ему замечание: «Даете оценку, утверждаете, но вопросов не задаете». Прокурор Фролова также заметила, что вопросы Навального носят повторный характер и «не направлены на установление истины по данному делу».

«Вопросы начинаются со слов "где", "когда" и "почему"», - объяснила Навальному судья Акимова.

«Почему в деле лежит документ с юридической лексикой, которой дед Артеменко не обладает?» - спросил Навальный. Колесников ответил, что не знает.

«Пытаясь понять, зачем вы этим занимаетесь, я хочу понять ваше материальное положение», - сказал Навальный и добавил, что за прошлый год Колесников заработал 33 тысячи рублей.

В ответ на возражения прокурора Фроловой Навальный говорит: «Я вам сейчас все объясню, дорогая моя».

«Я вас и всех, таких как вы, которые используют ветерана как куклу, считаю предателями и холуями. Но я пытаюсь понять, зачем вы это сделали», - заявил оппозиционер.

Судья заявила, что Навальный не вправе спрашивать про материальное положение Колесникова, а также про супругу и про ее доход.

«В год ваша семья получает меньше, чем любой сотрудник конвоя в месяц. В какой момент вы решили использовать своего дедушку для решения своих материальных проблем?» - продолжил Навальный.

В какой-то момент все трое - Навальный, Колесников и судья Акимова - начали кричать, после чего Акимова по просьбе прокурора объявила перерыв.

Допрос свидетеля Лукина

Следующим суд стал допрашивать свидетеля Алексея Лукина, пенсионера 1959 года рождения. Согласно материалам дела, он увидел твит Навального и оскорбился.

«Был ролик и комментарий - позор страны, холуи и предатели. Вот "предатели" меня больше всего возмутило», - пояснил он в суде.

Адвокат Михайлова спросила Лукина про ролик RT, в котором снялся Артеменко. «Ролик как ролик, в поддержку Конституции, уважаемые люди снимались: космонавт, офицер, Охлобыстин и еще один, с розовыми волосами», - вспомнил он.

Михайлова напомнила, что заявление Лукин написал только об Артеменко. Свидетель ответил, что остальные участники ролика, по его мнению, могут постоять за себя сами.

После этого адвокаты начали задавать Лукину вопросы о словах Навального, которые Лукин счел оскорбительными. Речь идет о фразе «Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», которой Навальный сопроводил пост с роликом RT.

«Вы считаете, что эти слова именно оскорбляют людей?» - спросил свидетеля адвокат Кобзев. Лукин ответил, что да, а слово «предатель», по его мнению, мог бы стерпеть гражданский, но не военный.

«Комментарий под роликом был оценкой именно ветерана или лица, снявшегося в пропагандистском ролике?» - уточнила Михайлова.

«Они относились ко всем участникам ролика, в том числе к ветерану ВОВ. "Предатель" имеет четкое конкретное понятие. В дискуссии всякое возможно, но если ты кому-то говоришь "предатель", то должен обосновать», - сказал Лукин и добавил, что назвать «предателем» солдата - это, по его мнению, самое страшное.

Далее Кобзев спросил у Лукина, как он понимает термин оскорбление и является ли это синонимом клеветы, а также задал вопрос, поддерживает ли свидетель поправки в Конституцию. Судья все эти вопросы сняла.

После этого вопросы начал задавать Навальный, но судья традиционно сняла все его вопросы.

«У меня возражения, всё, что происходит, не сочетается с УПК и допросом свидетеля. Все наши вопросы снимаются и не имеют отношения. А со стороны гособвинения - доводятся до свидетеля. Это неравенство сторон в процессе», - заявила адвокат Михайлова.

Дело о клевете на ветерана

В начале лета прошлого года телеканал RT выпустил видеоролик, в котором разные люди высказывались за принятие поправок в Конституцию. В нем, помимо дизайнера Артемия Лебедева, фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина и других, также снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный выложил этот ролик у себя в соцсетях с комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

По версии следствия, таким образом политик распространил «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». В середине июня ведомство возбудило против него уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

В конце прошлого года Госдума ужесточила наказание по этой статье - теперь за клевету, распространенную в интернете, можно получить до двух лет колонии.

Но по Конституции закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, поэтому лишение свободы по этому делу Навальному не грозит. Максимальное наказание по этой статье в предыдущей редакции - штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

В августе, после отравления Навального, производство по этому делу было приостановлено в связи с болезнью политика. 30 декабря его возобновили.

Как прошло первое заседание

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло первое заседание по этому делу. Навального, которому на тот момент уже изменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, доставили в зал суда из СИЗО.

В первый день суд допросил самого потерпевшего по делу, ветерана Артеменко. «В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и перед памятью актера Ланового», - заявил ветеран по видеосвязи.

Также были допрошены свидетели по делу - соседка ветерана по подъезду 95-летняя Галина Маргулис, его сиделка Зуйнаб Темурова, свидетель Акимов 1993 года рождения, который попросил СК проверить ролик Навального, а также внук ветерана Игорь Колесников.