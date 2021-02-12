Галерея ⟩ В центре Таллинна проходит пикет против действий КаПо и госпрокуратуры

По словам фотографа Postimees, на месте присутствует около 70 человек. По оценке самих организаторов, митингующих прибыло 100 человек. Пикет начался в 13 часов у штаб-квартиры КаПо по адресу Тоомпуйестеэ, 3 и продолжится в 13:45 у здания Госпрокуратуры на Висмари.

Протестующие говорят, что прокуратура предъявила подозрение в коррупции в деле Porto Franco в неподходящий момент.

По словам председателя правления SAPTK Варро Вооглайда, власти не дали обществу удовлетворительного объяснения по поводу того, почему подозрения в коррупции возникли как раз за день до окончательного голосования в Рийгикогу по референдуму о браке .

Прокуратура обосновала дату тем, что в это время все подозреваемые находились в Эстонии.

Также Вооглайд указал на то, что Полиция безопасности отказалась представить объяснения и доказательства не только общественности, но и спецкомиссии по надзору за правоохранительными органами, действующей в Рийгикогу, хотя эта комиссия имеет законное право и обязанность осуществлять надзор за деятельностью КаПо.