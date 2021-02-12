Самые молодые и пожилые жители Эстонии выступают за ужесточение мер

Люди продолжают следовать рекомендациям – 89% говорят, что они следуют всем рекомендациями или большей их части. Только 5% населения не соблюдают правила для предотвращения коронавируса. По сравнению с концом января немного увеличилась доля людей, считающих текущие меры актуальными (39% → 43%).

Доля людей, поддерживающих ужесточение или смягчение мер, практически осталась на том же уровне, что и в конце января (37% населения поддерживает ужесточение мер и 17% - их смягчение).

Чаще всего за ужесточение мер выступают самые молодые и самые старшие жители: люди в возрасте 15-24 лет и те, кто старше 64 лет (46%). Примечательно, что только 4% из тех, кто старше 64 лет, высказались за смягчение мер.

Нет изменений в отношении к вакцинации по сравнению с началом января – 62% населения готовы сделать прививку от COVID-19. 34% населения обязательно сделают прививку, если представится такая возможность, а 28% еще не приняли решение, но, вероятно, сделают ее. 3% респондентов уже были вакцинированы. 29% населения, что практически соответствует уровню начала января (31%), предпочли бы отказаться от вакцинации.

Люди в возрасте 65 лет и старше (52%) чаще, чем в среднем, выражают готовность к вакцинации. Чем образованнее группа, тем выше доля желающих пройти вакцинацию. Среди тех, кто не хочет проходить вакцинацию – 38%, и в основном это люди в возрасте 25-49 лет, а также это жители Северо-Востока Эстонии (40%). Среди эстонцев к вакцинации не готовы 23% респондентов и среди людей других национальностей – 42%.

Также спрашивали, захотят ли люди пройти вакцинацию от COVID-19, если это упростит им выезд за границу. «Ослабление ограничений на поездки является мотивирующим аргументом в пользу вакцинации, особенно для тех людей, которые, даже без этого аргумента, поддерживают вакцинацию от COVID-19. В то же время 29% тех, кто ответили, что предпочли бы не вакцинироваться, и 8% тех, кто определенно не будет вакцинироваться, будут готовы рассмотреть возможность вакцинации для облегчения путешествия», – сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну.

Люди, которые согласны на вакцинацию от COVID-19, чаще всего объясняли свое желание вакцинироваться верой в эффективность вакцины (49%), но также и тем, что они считают COVID-19 достаточно опасным заболеванием (37%) или хотят помочь обществу быстрее выйти из кризиса (36%). Люди, которые решительно против вакцинации, чаще всего объясняли это тем, что побочные эффекты вакцины от COVID-19 могут быть слишком опасными (55%). Те, кто сомневаются, называли причиной своих сомнений то, что об этих вакцинах недостаточно информации. Доля людей в обществе, которые категорически против любой вакцинации, по-прежнему составляет всего около 3%.

В исследовании также измерялась оценка населением информации о вакцинах от COVID-19. Трое из четырех людей считают, что существует много неточной информации о вакцинах от COVID-19. Люди в основном полагают, что дезинформация распространяется из-за общей неосведомленности, но более трети (38%) людей считают, что дезинформация о вакцине также распространяется преднамеренно. Чаще среднего так считают эстонцы и жители Эстонии в возрасте от 75 лет и старше.

По мнению 42% населения, ситуация, связанная с коронавирусом, снизила их собственный или семейный доход. Это затронуло 36% эстонцев и 55% людей других национальностей. По мнению 20% населения, им сложно справляться со своими текущими расходами, и здесь тоже существует значительная разница между этническими группами: испытывают трудности с выживанием 15% эстонцев и 31% жителей других национальностей.